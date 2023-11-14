反骨蕾菈爆染毒！老闆酷炫突徵人「可領6、7萬以上」優渥待遇曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
熱愛影片創作的酷炫，在文中不斷強調自身理念，「喜歡每天生活像拍電影一樣精彩的，歡迎準備自己的簡歷來信，我在意，溝通力、執行力、解決問題的能力，並且要與我們一起打拚奮鬥的決心，對自媒體有興趣的都來！」
貼文曝光後，許多粉絲都很想報名，「好想應徵，可惜在嘉義！」、「我要！我跟你！」、「好感興趣呀！可惜！」但也有不少人開玩笑表示，「應該需要拆彈專家？」、「有缺種植學家嗎？這樣就不用一直跑泰國了」、「有在呼麻的可以應徵嗎？」
其實在蕾菈出事之後，酷炫十分頭痛，先是怒罵孫生還有心情打電動，接著又在臉書上發聲「麻煩大了！」心情似乎受到很大的影響。不過在蕾菈夫婦拍攝道歉影片後，酷炫語重心長地寫下，「哭很正常！因為妳感到害怕，畢竟妳讓粉絲失望，即便道歉不完美，至少你們真實的面對自己，而不是欺騙說謊，好好休息，重新出發，找回當初開心拍影片的蕾菈。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「網紅呼麻風暴」相關新聞。