籃籃「狂奔10場」無緣總冠軍哭了：還是差了一步！落淚畫面好心疼

反骨蕾菈爆染毒！老闆酷炫突徵人「可領6、7萬以上」優渥待遇曝光

▲「反骨男孩」蕾菈爆出染毒後，老闆酷炫也開出徵人條件，待遇可領6到7萬以上相當優渥，意外掀起大家討論。（圖／酷炫FB）
▲「反骨男孩」蕾菈爆出染毒後，老闆酷炫也開出徵人條件，待遇可領6到7萬以上相當優渥，意外掀起大家討論。（圖／酷炫FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

YouTube團體「反骨男孩」成員蕾菈日前爆出吸毒風波，恐遭毒品罪起訴，面臨3年以下有期徒刑，至今案件還在調查中，而身為老闆的酷炫也為此相當頭痛，不斷在社群平台上發聲，「有點麻煩！」並希望蕾菈能好好休息，重新出發，直到昨（13）日酷炫突然貼出徵人公告，自豪地說在他們團隊裡可領到6~7萬元以上，優渥待遇意外掀起網友們討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
酷炫昨日在個人臉書貼出徵人文，「公司缺業務跟Pm啊！有缺錢，想換管道的！薪水好談！」而他也自豪地秀出優渥的薪水待遇，「厲害的業務在我們家都可以領到6、7萬以上至少，雖然在業界薪水沒有到太高，但應該還過得去？」

▲「反骨男孩」團長酷炫終於對成員蕾菈吸毒一事發聲，「有點麻煩！」（圖／酷炫FB）
▲老闆酷炫（左）對蕾菈吸毒一事感到頭痛，但仍力挺對方，希望她能好好休息重新出發。（圖／酷炫FB）
熱愛影片創作的酷炫，在文中不斷強調自身理念，「喜歡每天生活像拍電影一樣精彩的，歡迎準備自己的簡歷來信，我在意，溝通力、執行力、解決問題的能力，並且要與我們一起打拚奮鬥的決心，對自媒體有興趣的都來！」

貼文曝光後，許多粉絲都很想報名，「好想應徵，可惜在嘉義！」、「我要！我跟你！」、「好感興趣呀！可惜！」但也有不少人開玩笑表示，「應該需要拆彈專家？」、「有缺種植學家嗎？這樣就不用一直跑泰國了」、「有在呼麻的可以應徵嗎？」

其實在蕾菈出事之後，酷炫十分頭痛，先是怒罵孫生還有心情打電動，接著又在臉書上發聲「麻煩大了！」心情似乎受到很大的影響。不過在蕾菈夫婦拍攝道歉影片後，酷炫語重心長地寫下，「哭很正常！因為妳感到害怕，畢竟妳讓粉絲失望，即便道歉不完美，至少你們真實的面對自己，而不是欺騙說謊，好好休息，重新出發，找回當初開心拍影片的蕾菈。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

更多「網紅呼麻風暴」相關新聞。

被問邀Joeman、蕾菈上節目　博恩本人「果斷5字」回覆

酷炫力挺蕾菈「哭很正常」！發文誤寫成「雷拉」　揭原因逗樂粉絲

蕾菈陷吸毒風波迎27歲生日　酷炫暖心祝福不忘調侃「因為你在乎」

蕾菈淚認吸大麻！謝和弦安慰沒那麼嚴重　呼籲「尊重國家法律」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞