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活動抽獎這家人中142獎　黃瓊慧批市府沒有控管

▲桃園市經發局舉辦「桃園觀光工廠嘉年華」，近日抽獎結束，結果有一家李姓民眾，全家包含奶奶每人都中獎10次以上，讓許多參與的民眾大呼不公平。（圖／翻攝「黃瓊慧 桃園觀察日記」）
▲桃園市經發局舉辦「桃園觀光工廠嘉年華」，近日抽獎結束，結果有一家李姓民眾，全家包含奶奶每人都中獎10次以上，讓許多參與的民眾大呼不公平。（圖／翻攝「黃瓊慧 桃園觀察日記」）

記者李春台／桃園報導

桃園市經發局舉辦「桃園觀光工廠嘉年華」，近日抽獎結束，結果有一家李姓民眾，全家包含奶奶每人都中獎10次以上，讓許多參與的民眾大呼不公平。民進黨籍市議員黃瓊慧在臉書針對此事砲轟市府經發局，對抽獎大量重複中獎完全沒有管控，讓那些乖乖遵守規則的民眾情何以堪？

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黃瓊慧指出，桃園市經發局主辦的抽獎，有民眾發現這次活動總共447個獎項，李家人就抽中142個，幾乎每個項目都中獎。這次李家人一共抽到33萬元購物金、iphone15 pro 、switch等，中獎率高達31.7%。這也引爆民眾質疑這是專為李家人主辦的抽獎嗎？市府重複抽獎的公平性在哪？

▲有神人網友把得獎的這家人起底，證明果然是一家人。（圖／翻攝「黃瓊慧 桃園觀察日記」）
▲有神人網友把得獎的這家人起底，證明果然是一家人。（圖／翻攝「黃瓊慧 桃園觀察日記」）
對於這戶幸運的李家人，許多參與活動的網友也紛紛到「桃園觀光工廠促進發展協會」的臉書留言，「我也來改姓李看有沒有這麼旺」、「李氏抽獎樂」、「怎麼這麼巧都姓李」、「吃相有夠難看」。接到許多民眾陳情，黃瓊慧表示，「真的太荒謬了！市府經發局不用把關機制嗎？這活動辦了好幾年也沒像這次一樣讓人有漏洞可以鑽啊！」

黃瓊慧表示有民眾私訊她指出，這活動集章其實成本不低，觀光工廠門票，購物滿額，花錢體驗，才能蓋章，每間工廠規則不同，但總是要花個幾百塊才能湊滿三個章，今天這一家人能拿出幾百份的入場券幾千份的發票，我們是覺得不太可能，或者是又什麼漏洞能鑽，比如有人說到南僑工廠免門票，又可以一次蓋大量的章，這樣對於我們這些一家只投一張參與的民眾十分不公平，希望議員可以深入調查！

▲網友細心的將重複抽中獎項的名單公布在協會的臉書網頁上，引發其他網友熱議。（圖／翻攝「黃瓊慧 桃園觀察日記」）
▲網友細心的將重複抽中獎項的名單公布在協會的臉書網頁上，引發其他網友熱議。（圖／翻攝「黃瓊慧 桃園觀察日記」）
對於抽獎活動出現不公平的質疑，桃園觀光工廠促進發展協會回應表示，此次抽獎活動，從一開始抽獎箱拆封到抽獎結束，當日除了全程錄影外，也邀請律師全程在現場，確保程序公平公正。另外針對中獎者的集章情況，都有再次檢視，確實未有相同三個印章蓋印多次情形，同步也有進行民眾端與工廠端的抽樣交叉比對。但針對大家所提的建議，下次如有辦理類似的活動會更周延的規劃，避免類似情況發生，造成民眾的困擾。

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