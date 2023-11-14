入冬寒流、冷氣團接續報到！究竟會多冷？一文搞懂「冷空氣分類」
時序進入冬季後，北方一波接一波的冷空氣開始南下侵襲台灣，在天氣預報上，民眾也常會看到許多如「寒流」、「大陸冷氣團」、「強烈大陸冷氣團」等專有名詞出現，而上述冷氣團分類，實際上皆是中央氣象署以台北測站為標準，預估冷空氣抵達時的低溫做分類，除了預報上的解釋，也作為民眾禦寒保暖的參考之一。
記者張志浩／綜合報導
氣象署首先針對「氣團」做出解釋，舉例把海綿放在溼布上，會吸收水分而變溼，「氣團」也是同樣道理。當空氣停留在大片地面或海面上一段時間後，每一高度層的溫度、溼度等特性會漸漸一致，並且越長範圍越大，形成了「氣團」，而形成氣團的地區，就稱為「氣團源地」。
氣象署指出，「大陸冷氣團」是形成於極地的氣團，因為高空氣流的推動而進入中國大陸，經華中轉向東海及太平洋。因為它源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來，所以就稱為「大陸冷氣團」，
而現階段，「冷氣團」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別。
氣象署說明，在氣象預報時，當預測台北的日最低溫會降到攝氏10或以下，就稱為「寒流」；冷氣團會使台北日最低溫降到攝氏12至14之間時，就是受「大陸冷氣團」影響；預測降到攝氏12度或以下時，就試受「強烈大陸冷氣團」影響；若最低溫不會降到攝氏14度，預報上就只會視為「東北季風增強」影響。
而氣象署也補充，當大陸冷氣團移出源地後，會受經過地區環境及本身內部運動影響而改變性質，變成「變性大陸氣團」，當變性大陸氣團出現時，氣溫就不會再持續下降，會逐步回暖。