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公立大專師學術加給調漲！80校500師連署私校也要調、教育部補助

▲高教工會與立委范雲今（14）日召開記者會，出示逾500名教師連署，要求教育部全額補助私校教師學術研究費調漲。（圖／高教工會提供）
▲高教工會與立委范雲今（14）日召開記者會，出示逾500名教師連署，要求教育部全額補助私校教師學術研究費調漲。（圖／高教工會提供）

記者李琦瑋／台北報導

行政院日前宣布，明年起將調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給15%，但私立大專院校卻能「自行決定」是否調漲，高教工會今（14）日召開記者會，疾呼「反對差別待遇、公私校教師待遇齊一」，出示80校逾500名教師的連署，要求教育部遵守《教師待遇條例》，由教育部編列預算，全額補助私校教師學術研究費調漲15%。

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高教工會指出，有鑑於教育部過去多年來刻意未遵守《教師待遇條例》，扭曲依法要求公私立大專院校教師薪資必須一致的規範，甚至，自2018年的薪資調整時，即放縱私立大專院校得「自行決定」是否調漲教師學術研究加給，開啟了放任公私校教師薪資脫勾濫觴，進一步惡化公私校教師資源與薪資差別待遇的不合理現象。

對此，高教工會表示，為確保私立大專院校教師學術研究費明年能與公校教師同步調漲15%，工會明確要求教育部應「全額補助」私校調漲教師學術研究費經費，但教育部卻回應，若私校明年同步提高教師學術研究費15%，將補助70%經費，共編列了8.6億元，仍舊不願「全額補助」調漲。

高教工會指出，依據最近2次大專院校薪資調漲的經驗，2018年及2022年，分別調漲本俸及學術研究加給3%及4%，正是因為教育部違反《教師待遇條例》規範、不強制要求公私教師在學術研究加給的調漲必須一致，而僅願意採取部分補助的作法，已經導致成千上萬的私立大專院校教師薪資，與公立大專院校教師逐漸脫勾，呈現日益擴大的差別待遇。

根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」至111學年度資料，101所私立大專院校中，有42所違反《教師待遇條例》規範，與公校脫勾，沒有調漲學術研究費，而導致整體教師薪資低於公校標準。

高教工會認為，若明年學術研究費調漲15%，教育部持續過去的作法，既不強制要求私校依法比照公校調漲，又僅宣稱編列部分預算「補助」同步調漲的私校，可能會導致更多私立大專院校，為了節省需自行負擔的3成調漲成本，最終決定不比照公校調漲。無疑將導致台灣公、私立大專院校教師薪資呈現更嚴重差別待遇。

高教工會日前擴大發起連署行動，一共有來自逾80所以上來自不分公、私立大專院校（及中研院）、超過500名教師／研究人員，積極響應工會訴求，疾呼「反對差別待遇、公私教師待遇齊一！」

工會與教師們向教育部提出3點訴求，不分公私院校教師（包含講師），依《教師待遇條例》規範，明年應同步調漲15%學術研究加給，依法不應有差別待遇；私立大專院校調整教師待遇所需費用，由教育部編列預算「全額補助」；國家逐年提昇對高教公共資源投入經費比重，朝公共化目標邁進，同時增強對私立大專院校（財務與校務治理等）各項監理強度，以確保日後公私校教師待遇齊一得以真正落實。

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