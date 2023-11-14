NBA／ Lillard三分球打鐵9-1、字母哥轟35分 公鹿118：109勝公牛
開季表現不如預期的公鹿，在球星Damian Lillard歸隊後重整旗鼓，不過此役主角是「字母哥」Giannis Antetokounmpo，全場轟下35分11籃板，替補球員Bobby Portis則貢獻10分、10籃板，終場公鹿118：109擊敗公牛，戰績6勝4敗，回到東區前5。
記者廖聿偉/綜合報導
Damian Lillard因小腿傷勢連續缺席2戰，顯然還未進入比賽狀況、手感不佳，全場17投3中，包括三分球9投僅1中，貢獻12分，但仍幫助球隊終止2連敗低潮。
昔日二當家Khris Middleton此役貢獻13分，也讓他生涯得分累積至11559分，超越名將Michael Redd，躍升至隊史第5，而隊史最高分則是Antetokounmpo的16575分。
公牛開賽就陷入麻煩，前19次出手只投進3球，公鹿一路擴大領先，全場最大差距為17分，順利收下勝利。
公牛Nikola Vucevic 公下全隊最高26分、12籃板，Zach LaVine進帳20分，Coby White挹注16分，DeMar DeRozan手感不佳，14投僅中3，拿下11分，公牛吞下本季第7敗，戰績已滑落至東區10名之外。