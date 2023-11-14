親中卡麥隆任英國外相台英關係生變？外交部：既有基礎上深化合作
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）13日宣布改組內閣，他任命同黨籍的前首相卡麥隆（David Cameron）為外交大臣，然而，卡麥隆過去被視為是親中派的政治人物，被認為與現任英國政府的立場相悖。對此，我國外交部對於卡麥隆擔任外相表示，願意在既有的台英關係基礎上深化合作。
記者邱新博／台北報導
卡麥隆於2010年至2016年擔任英國首相，在其在位期間，除了在2016年舉行脫歐公投之外，卡麥隆時代的中英關係更被稱為「黃金時代（Golden era）」。當中國國家主席習近平2015年訪問英國時，兩人還一起喝啤酒、合影留念，被視為卡麥隆政府討好北京的舉動，該次國是訪問也被讚譽為中英「黃金時代」的開始，卡麥隆的回鍋也讓蘇納克政府被質疑是否改變對中政策。
外交部今（14）日舉行例行記者會，媒體關心，親中派的卡麥隆擔任外相，是否代表台英關係生變或評估影響？外交部發言人劉永健表示，以親中或是親任何國家都是不精確與不適當的形容，任何國家的外長都是以自身國家利益為政策目標。
劉永健說，卡麥隆在2010年至2016年擔任英國首相，政治經歷豐富，外交部對卡麥隆擔任外長表示誠摯歡迎，並盼望與在既有的台英關係基礎上深化各項交流與合作。
劉永健表示，今年3月英國政府公布外交政治與整合性政策更新，5月在G7會議中的聲明、英國下議院外交國防委員會公布的報告，均顯示英國對於台海和平穩定的重視，反對以武力片面改變現狀的企圖，英國對亞太以及台海的政策更明確且有一致性。
劉永健強調，外交部對於英國持續提高關切印太事務與台海和平穩定表達誠摯歡迎，並將與英國合作共同提升台英關係及共同維護印太區域的自由與繁榮。