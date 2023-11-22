無人機註冊達4.2萬架！9個月申請案3994件　民航局提醒別違規

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不僅無人機數量持續增加，在操作證方面，專業操作證持有者已有9600餘人，普通操作證者1萬800餘人，學習操作證者則有2300餘人，其中專業操作證累計核發數量已超過1萬3000張。
伴隨著機器與操作證增加，無人機活動申請案也逐年攀升，2020年新制施行首年，活動申請案共2055件，次年4217件，去年5414件，今年1至9月已有3994件，累計申請案件已將近1萬6000件，成長幅度相當明顯，也可看出無人機運用越來越趨廣泛。
政府提供活動合法申請管道，亦有助於減少違規情況。根據民航局統計，自2015年7月底至無人機管理機制實施前，違規於機場四週管制範圍內施放無人機遭裁罰案件共61件，平均每月約發生1.08件；無人機管理機制上路後至今年9月，則有39件此類違規案件，平均每月約0.92件，違規情況已有改善。
不過，民航局觀察申請案實際操作情況也發現，部分申請案並未依照申請內容執行，例如活動範圍、時間、操作飛手與申請內容不同等。
民航局副局長林俊良表示，此類違規案件如發生於中央管轄的機場四週管制區，民航局均會依法開罰，部分發生於地方政府劃設的管制區內的違規案件，則由地方政府開罰，不過，受限地方缺乏無人機管理的專門人力，此類案件取締難度較高，以去年為例，全台全年僅開罰4件。
林俊良提醒，「合法的飛，安全的飛」是無人機操作最高守則，在非管制區的活動，只要合法註冊的機器、操作者也有操作證，一般民眾無須申請即可操作，但不得於夜間飛航或於人群聚集上空活動。
至於中央與地方劃設的管制區，則需法人才可申請活動，此類申請目前已相當便利，只要在作業15日前於民航局「遙控無人機管理資訊系統」中登入並如實填寫活動計畫書即可。如活動範圍包含軍方管制區，則需提前30日提出申請。
隨著年底慶典活動將至，林俊良強調，部分地區會有臨時管制措施，民眾從事無人機活動前，務必至民航局「遙控無人機管理資訊系統」的「空域查詢」網頁或民航局Drone Map APP，查詢活動區域的相關公告訊息，避免違法。