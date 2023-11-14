MLB／Justin Turner喊話盼重返紅襪！直言想在波士頓打季後賽
隨著德州遊騎兵（MLB）捧起隊史首冠，大聯盟2023賽季正式結束，但自由市場隨即開啟，其中本季打點打出生涯新高Justin Turner也在4日宣布不執行球員選項，將投入自由市場尋求新合約，但根據大聯盟在14日表示，Justin Turner目前與波士頓紅襪持續保持聯絡，且對回歸波士頓懷高度興趣，紅襪球團也持開放態度。
記者張志宇/綜合報導
Justin Turner對於是否能再度回歸紅襪，在今（14日）受訪時也表示，「我想與紅襪一起奮戰，我很喜歡在波士頓的日子，我想體驗在波士頓打季後賽的感覺，這是我想在這邊實現的，且我認為紅襪在休賽期的操作將令我感到興奮。」
在去年球季末Justin Turner選擇離開效力9年的洛杉磯道奇，與紅襪簽下2年2200萬美元的合約，其合約內容為1+1，第二年Turner擁有球員選項，Turner也在今（4日）確定不執行1300萬美元（約新台幣4.1億）的球員選項，連兩個休賽季都投入自由市場。
現年已滿39歲的Justin Turner本季在紅襪146場出賽中，打擊率為0.276、掃出23轟、OPS為0.800，其中打點數為96分，更是創下自己生涯單季新高，今年在紅襪除了擔任指定打擊外，更守過一壘、二壘、三壘等內野守備位置。
在日前根據美媒透露，已滿39歲的Justin Turner本季表現依舊維持高檔，預期將會在自由市場尋求年均薪1300萬美元的複數年合約。
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