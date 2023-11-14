新北中和男持菜刀進超商！大聲咆哮嚇壞女學生 警逮人強制就醫
13日晚間，新北市中和區保平路附近某超商，44歲的史姓男子疑似精神狀況不穩，持菜刀走進超商內，並對著一名國中女學生大聲咆哮，店員見狀，隨即帶著女學生躲避倉庫，並報警處理。警方獲報後趕抵，立即逮捕持刀的史男，經評估後，擔心史男傷人傷己，將其強制就醫並依法送辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，史男平時獨居，因精神狀況不穩定，常在住家附近徘徊且做出脫序行為，昨天晚間，史男持菜刀進入超商內，對女學生咆哮，嚇壞店員及女學生，本月2日，史男就曾進入住家附近超商，丟雜貨架上商品，所幸2次均無人員受傷，店家也未提告。
昨日晚間警方獲報趕抵，當時史男已逃離現場，之後警力循線將其逮捕，並將他帶回偵辦，經評估，史男雖非衛生所列管人員，但長期精神不穩，擔心他可能傷害到自己，因此由警方陪同戒護送醫，詢後依恐嚇、公然侮辱罪嫌將他函送新北地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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