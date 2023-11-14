漁船私裝北斗衛星定位系統　基進：成國安破口

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經查詢高雄地院判決，發現竟出現我國漁船有安裝中國開發頻段未經核准、相關設備亦未經認證的「北斗衛星」導航系統設備且進行運毒的犯罪行為。中國開發北斗衛星系統乃是為了軍事用途，讓解放軍脫離目前世界通用且為美國國防部開發的全球衛星定位系統（GPS）的依賴，現今我國漁船已經成為中國統戰的目標，中國不只利用漁船滋生犯罪問題，更想利用漁船安裝「北斗衛星」來突破台灣軍事布局。
黃馨瑩指出，若台灣進行軍事演習，而被徵用的漁船上是安裝「北斗衛星」導航系統設備，其不僅具發送衛星信號能力、使用頻段未核准、未經型式認證，且都會傳送回中國，軍事演習部署區域不就被看光光，演令習形同虛設？
國防部規劃防衛台灣的魚叉飛彈營區之一在高雄左營，而高雄前鎮漁港更是我國最大的遠洋漁港，漁船停泊噸數為全國第一。黃馨瑩呼籲並要求漁業署、NCC盡速徹底清查我國漁船是否有更多安裝違反電信法的「北斗衛星」電信管制射頻器材的案例，避免漁民因一時不察安裝敵國通信定位設備，而淪為國防安全破口；亦特別呼籲高雄市政府，既然本來就會舉辦城市船展，更可以藉此檢視漁船所需通訊設備，並積極協助漁民添購、汰舊換新合法安全的通訊設備。
台灣基進黨主席王興煥表示，台灣漁船使用中國衛星定位系統，所造成的危害，涉及治安、資安與國安，近年中國有意利用北斗衛星與歐美GPS衛星定位系統抗衡，從中發展軍事力量，用以監控與滲透，已對民主陣營造成威脅，且北斗是中國掌握的衛星定位通信系統，與GPS相比多了廣播跟傳送訊息功能，更有資安顧慮。
王興煥說明，漁業署及NCC早於2018年就已公告使用北斗衛星終端設備屬違法，禁止使用北斗盒子及北斗海聊等定位、通信設備，然而台灣民間漁船，可能因建置成本低廉，仍持續傳有使用北斗設備的案例發生，絕非個案，台灣民間漁船使用北斗衛星，更是完全安全不設防。使用北斗衛星而被中國精準掌握定位的漁船，隨時有被俘虜的可能。如果在戰爭動員狀態，這些漁船會影響整體的戰備布建，成為嚴重的國安問題。
王興煥呼籲，購物網站仍大肆販賣北斗衛星相關終端設備，可知民間使用的狀況持續，數發部及NCC須對此嚴加清查，高雄有多處漁港，站在保障漁民及維護國家安全的立場，政府應全面清查全台漁船的通訊設備，也應由政府統籌規劃一套可供漁船使用、符合國防安全標準的通訊系統，以保障廣大漁民權益，避免漁船成為中國統戰的犧牲品。