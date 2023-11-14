文化政策曝！推影視音樂產業國際化　郭台銘誓言：讓台流成為主流

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘再指，第二， 「一隻手臂的距離」協助藝術文化發展，將以「手臂距離原則」(arm's length principle)，強化「國家文化藝術基金會」的功能，擴大公務預算編列與捐助，提出政策誘因鼓勵企業支持，「以藝術為核心價值」，維護藝術的自主性，避免受到政治干預；第三， 助推文創產業，完善上中下游產業鏈，將加強文策院的功能與資源，加速台灣原本就蓬勃的文化內容，加速邁向「產業化」，健全文創產業的上中下游產業鏈，並協助業者開發展品，增加文創商品附加價值。
郭台銘說，第四， 讓台流成為主流，推動影視及流行音樂產業國際化，隨著串流平台（如Netflix）的興起，只要找到台灣的文本利基（如法律、推理），尋找偶像明星，國家提供資源，協助國際化與行銷包裝，以台灣豐沛而自由的創作環境，絕對能將台灣推向國際；第五， 擴大推動「ESG for Culture」，厚植文化扎根，將會以更多的租稅與政策誘因，並且以豐沛企業的人脈，鼓勵企業（不僅是上市櫃公司）投入文化領域，讓更多不同的可能，因為導入企業活水而實現，發光發熱。
郭台銘表示，第六， 串連文化資產，打造文化觀光路徑，將結合豐沛的文化資產與資源，打造台灣「文化觀光」路徑，讓觀光不僅僅是「夜市」與「小籠包」，更讓國際觀光客與國旅遊客能深入發現台灣文化之美；第七， 提高層級，落實「文化平權」，將「文化權即人權」，文化平權不應只是「示範」，將文化平權提升至「行政院」層級，整合跨部會資源真正落實文化平權。
郭台銘認為，文化沒有立竿見影的特效藥，韓國用30年打造今天全球矚目的「韓流」，自己創業也經過近五十年持續打拚，會以恆心與毅力投入文化藝術建設，「前人種樹，後人乘涼」，相信根基紮得越厚實，文化的果實也會越甜美。
郭台銘承諾，將組成最懂文化，最挺文化的政府，「將31個中央行政機關，打造為31個文化部」，結合企業資源，尊重藝術文化，扶持文創產業，落實文化平權，讓文化成為台灣的驕傲。
更多「2024大選」相關新聞。