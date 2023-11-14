傳安排張忠謀與拜登於APEC會談 外交部：將掌握機會多方交流
2023年APEC峰會15日至17日於美國舊金山舉行，確定將有「拜習會」，而台灣由台積電創辦人張忠謀代表蔡英文總統擔任APEC峰會領袖代表。對於是否也將與美國總統拜登會談，外交部發言人劉永健今天表示，張忠謀將掌握機會與所有領袖代表交流，向國際社會傳達台灣致力促進區域和平繁榮等訊息。
記者邱新博／台北報導
外交部今天舉行例行記者會，媒體關心傳出台灣政府積極安排張忠謀與拜登見面，外交部發言人劉永健表示，張忠謀接受蔡英文總統託付出席APEC領袖峰會，將掌握機會與所有領袖代表互動交流，向國際社會傳達台灣致力促進區域和平繁榮等訊息。
劉永健表示，第一，台灣將致力促進區域的和平及繁榮發展、第二，台灣將跟各國合作，打造更具彈性及韌性的供應鏈、第三，台灣將努力推動綠色轉型，同時保障中小企業、勞工及婦女的權益、第四、台灣願意後續在APEC中提供更多資源為數位落差目標做出更多貢獻。
劉永健也表示，將盡量安排讓張忠謀與其他國領袖進行雙邊會議。
至於媒體關心「拜習會」的所談內容以及台美之間是否會交換意見，劉永健表示，外交部持續關注美中高層之間的互動情形，台美之間的互信良好與溝通管道也非常暢通，對於歷次中美會談，台美之間也保持聯繫，外交部細節不會對外說明。
至於駐美代表蕭美琴是否在APEC之後返台，劉永健說，外交部沒有進一步的資訊，選舉相關事務也不適合由外交部發言。