籃籃「狂奔10場」無緣總冠軍哭了：還是差了一步！落淚畫面好心疼

許瑋倫去世16年了！45歲冥誕沒有被忘記　粉絲團一句話讓千人掉淚

▲許瑋倫45歲冥誕，粉絲專頁發文替女神慶生。（圖／翻攝自李威微博）
▲許瑋倫45歲冥誕，粉絲專頁發文替女神慶生。（圖／翻攝自李威微博）

記者楊穎軒／綜合報導

演員許瑋倫2007年趕往拍戲途中不幸在國道發生重大車禍，緊急送醫搶救2天依舊宣告不治，得年28歲，昨（13）日逢她45歲冥誕，粉絲團發文思念優質女神：「願天使生日快樂。」觸動不少人的淚腺和記憶。

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許瑋倫2.2萬人追蹤的臉書粉絲專頁，昨天發文悼念偶像：「第十六年！願天使生日快樂。」配上一張許瑋倫生前參加公開活動，露出招牌甜美笑靨的照片，貼文引來上千名網友留言，跟偶像說說話：「瑋倫女神，生日快樂！希望妳在天堂開開心心的」、「最美的天使，生日快樂」！

▲許瑋倫粉專發文祝偶像生日快樂。（圖／翻攝自許瑋倫臉書）
▲▼許瑋倫粉專發文祝偶像生日快樂。（圖／翻攝自許瑋倫臉書）
▲許瑋倫粉專發文祝偶像生日快樂。（圖／翻攝自許瑋倫臉書）
畢業於華岡藝校的許瑋倫氣質出眾，與林依晨、施易男合作偶像劇《十八歲的約定》迅速走紅，搶眼的表現入圍當年金鐘獎女配角，人氣居高不下。許瑋倫音樂底子深厚，從小學習鋼琴、豎琴，也能玩吉他、爵士鼓、二胡，「音樂才女」形象迷倒不少粉絲。

孰料，2007年1月26日晚間，她由助理開車趕赴工作，行經中山高速公路經苗栗路段時發生嚴重車禍， 28歲年輕生命就此殞落，如今16年過去，許瑋倫甜美、溫暖笑容仍留在許多粉絲心中。

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