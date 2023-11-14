「立委在睡覺」引爆怒火　綠委批盧秀燕拿補助握握手、選舉下毒手

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盧秀燕今（14）在市政會議中「微調」先前說法，指巨蛋、綠美圖、會展中心東側全是市府自己的預算，西側「正在和中央談」，未來希望台中市政府出地、由中央來蓋。
台中市除了立法院副院長蔡其昌以外的綠委、立委參選人，上午齊聚立委莊競程服務處舉行記者會，怒吼「說謊市長出來道歉」、「睡覺市長出來面對」。
莊競程說，自己的選區之前由盧秀燕擔任立委近20年，他推動鄉親等待多年的市區電線桿地下化工程時，也不曾質疑「過去的立委是不是都在睡覺」？他表示自己低調做事，不代表市長可以隨性霸凌，台中隊的立委也無法接受盧秀燕為了選舉任意污衊！
張廖萬堅舉例，因盧秀燕對分潤比例有意見，讓會展中心建設卡了4年，中央必須多花18億元。何欣純感嘆盧秀燕號稱五星市長，卻選擇性失億，為了選舉而操弄輿論。
江肇國拿出日前盧秀燕和中央、地方立委一起勘查國漫館選址的照片。他說，盧秀燕還當眾感謝鄭文燦拍版定案，形容「有如久旱逢甘霖」，中央地方合作應該互信互惠，而不是為了攬功就割稻尾，更不該「爭取到預算握握手，選舉到了下毒手」。
台中市政府新聞局長鄭照新表示，台中市人口是全國第二多，前瞻預算分配卻是六都倒數第二，個案的舉例不能改變在中央分配比例的弱勢待遇。他認為行動是最好的語言，以捷運藍線為例，現在正是過與不過的關鍵時刻，也是立委展現爭取能量的最佳時機。
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