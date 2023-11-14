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「立委在睡覺」引爆怒火　綠委批盧秀燕拿補助握握手、選舉下毒手

▲立委參選人江肇國拿出照片佐證，日前盧秀燕在國漫館拍板落腳台中時，還當面感謝行政院副院長鄭文燦。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.14）
▲立委參選人江肇國拿出照片佐證，日前盧秀燕在國漫館拍板落腳台中時，還當面感謝行政院副院長鄭文燦。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.14）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕日前一句「現在立委都在睡覺」，引起綠營眾怒，不僅前台中市長林佳龍、經濟部公開反駁，台中市綠營7立委與參選人，今日開記者會要求「睡覺市長出來面對」，並拿出盧秀燕感謝行政院副院長鄭文燦的照片，批她「平時拿預算握握手，選舉到了下毒手」。

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盧秀燕前天為國民黨立委參選人黃健豪站台時，指會展中心、綠美圖、巨蛋等台中三大建設，中央補助是零，怒問「蔡英文總統在哪裡？」「現任的立委在睡覺嗎？」前市長林佳龍強力反擊，指她變更計劃與地點才導致一拖再拖，並問「中央補助被妳砍掉怎都不說」？經濟部昨主動說明，會展中心西側展館建設經費全由經濟部投入，並非中央一毛錢都沒有給。

▲盧秀燕今（14）在市政會議中，微調「台中三大建設中央補助是零」的說法。（圖／台中市政府提供，2023.11.14）
▲盧秀燕今（14）在市政會議中，微調「台中三大建設中央補助是零」的說法。（圖／台中市政府提供，2023.11.14）
盧秀燕今（14）在市政會議中「微調」先前說法，指巨蛋、綠美圖、會展中心東側全是市府自己的預算，西側「正在和中央談」，未來希望台中市政府出地、由中央來蓋。

台中市除了立法院副院長蔡其昌以外的綠委、立委參選人，上午齊聚立委莊競程服務處舉行記者會，怒吼「說謊市長出來道歉」、「睡覺市長出來面對」。

莊競程說，自己的選區之前由盧秀燕擔任立委近20年，他推動鄉親等待多年的市區電線桿地下化工程時，也不曾質疑「過去的立委是不是都在睡覺」？他表示自己低調做事，不代表市長可以隨性霸凌，台中隊的立委也無法接受盧秀燕為了選舉任意污衊！

▲立委莊競程指出，他爭取鄉親期待20年的建設時，也未曾說過「之前的立委（指盧秀燕）在睡覺嗎？」（圖／記者顏幸如攝，2023.11.14）
▲立委莊競程指出，他爭取鄉親期待20年的建設時，也未曾說過「之前的立委（指盧秀燕）在睡覺嗎？」（圖／記者顏幸如攝，2023.11.14）
張廖萬堅舉例，因盧秀燕對分潤比例有意見，讓會展中心建設卡了4年，中央必須多花18億元。何欣純感嘆盧秀燕號稱五星市長，卻選擇性失億，為了選舉而操弄輿論。

江肇國拿出日前盧秀燕和中央、地方立委一起勘查國漫館選址的照片。他說，盧秀燕還當眾感謝鄭文燦拍版定案，形容「有如久旱逢甘霖」，中央地方合作應該互信互惠，而不是為了攬功就割稻尾，更不該「爭取到預算握握手，選舉到了下毒手」。

▲民進黨台中市7名立委及參選人，齊聚批評盧秀燕拿補助時握握手、選舉到了下毒手。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.14）
▲民進黨台中市7名立委及參選人，齊聚批評盧秀燕拿補助時握握手、選舉到了下毒手。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.14）
台中市政府新聞局長鄭照新表示，台中市人口是全國第二多，前瞻預算分配卻是六都倒數第二，個案的舉例不能改變在中央分配比例的弱勢待遇。他認為行動是最好的語言，以捷運藍線為例，現在正是過與不過的關鍵時刻，也是立委展現爭取能量的最佳時機。

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