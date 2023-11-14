迎聖誕節！全家咖啡加9元送「聖誕杯塞」 限3天「濃美式買1送1」
秋冬季節來臨，也代表聖誕節即將登場，全家明（15）日起推出超萌「聖誕主題」杯塞，有薑餅人、雪人、老公公與麋鹿等4款不同樣式，只要購買咖啡、私品茶任一杯就可用9元加購。別錯過11月17日至11月19日限3天，可搭全家門市購買大杯特濃美式（不限冰熱）任選買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家迎接冬季幸福節日「聖誕節」，推出聖誕療癒周邊小物，購買Let’s Café或私品茶全品項任一杯，即可加購9元獲得聖誕杯塞，共有薑餅人、雪人、老公公與麋鹿等4款不同樣式，左右端點含小型磁鐵，磁吸牽手設計溫馨可愛，數量有限，售完為止。（隨買跨店取兌換不適用）
可搭配11月17日至11月19日限3天，門市大杯特濃美式（不限冰熱）任選買1送1，不過每一組咖啡買1送1，僅可加購一個聖誕杯塞。
全家更搶攻熱飲商機，秋冬首發熱甜湯「花生圓圓醇奶」，使用全台首見獨家物料「桂冠花生鑽石小湯圓」，透明Q彈外皮包裹花生內餡，口感層次豐富、吃得到堅果香氣；另再添加以台灣在地優質花生與砂糖熬煮而成的蜜花生，融合濃郁豆奶，滑順綿密，最後加入熱牛奶提升奶香風味，明起至11月29日前會員嚐鮮價59元（原價65元）。
7-11則是聯手Netflix今年秋冬最懂你的愛情都會影集《此時此刻》大玩跨界聯名，其中有2款濃郁甜食，包括「深情爆餡羅馬生乳包」採用歐洲進口鮮奶油與冷藏麵包新配方不老餐包體，綿密化口讓戀愛氛圍持久不消退。想脫單更別錯過「摯愛提拉米蘇蛋糕杯」，品嚐醇濃蛋糕體，讓愛神降臨捎來甜蜜祝福。