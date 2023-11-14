李多慧學壞了！遭爆「私下愛罵髒話」 筠熹苦笑：害我們被球迷唸
樂天女孩啦啦隊成員李多慧來台後人氣暴漲，讓她直接紅回韓國，可愛又活潑的個性，更獲得夥伴們的寵愛。近日，樂天女孩們就在節目上偷偷爆料，李多慧私底下很愛罵髒話，讓筠熹哭笑不得，一度還被誤會是帶壞了李多慧，讓她直呼：「我們好衰喔！」
記者詹鎰睿／綜合報導
樂天女孩琳妲、巫苡萱、筠熹、雅涵、若潼、十元、陳伊、儷軒、kira、菲菲日前登上《同學來了》互相爆料私底下的女孩生活。結果陳伊就突然點名李多慧，「我要控訴大家的女神李多慧！雖然看起來氣質可愛，但她其實私底下愛罵髒話！」讓在場男性超級震驚。
陳伊接著表示，有次李多慧在休息室吃東西，「吃了一口她就說ＸＸＸ好吃！」讓女孩們嚇了好大一跳，原來是李多慧的化妝師教她，而她自己完全不知道是什麼意思，只知道是用來加強形容好吃的東西。
筠熹也補充，可愛的李多慧常常跑來和她分享學到的東西，結果有次在球場上說髒話，讓筠熹嚇到不斷反覆確認，「蛤！妳剛剛是說ＸＸＸ嗎？」怎料卻被坐在後面的球迷們誤會，「她們大家都以為是我們樂天女孩教她，但是她是在外面學來的，然後問我們，我們就好衰喔！」
此外，筠熹笑著提到，有次李多慧突然走過來偷偷拉她褲子拉鍊，而且通通都被錄了下來，廣為瘋傳。結果現場男來賓看完後紛紛拍手叫好，「好可愛喔！」、「多慧加大分耶！」不過，筠熹也強調自己沒有生氣，無奈底下留言都說她對李多慧罵髒話很沒禮貌，「我是叫她的韓文名Lee Da Hye啦！」
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