回顧柯文哲說謊史！賴辦批：議題包牌騙選票、沒有中心思想

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戴瑋姍表示，柯文哲過去在許多議題都在「變變變」，他在2014年主張「不僅核四該停建，核一、二、三廠都應提早除役，讓台灣成為真正的非核家園」；2016年時則說「我並非反對核能，而是反對台灣發展核能，因為台灣特殊地理結構，不僅在疏散上有困難，也沒有能力處理受污染傷患，此外，我支持核一、核二退役，核四不續建」；2021年，在民眾黨能源轉型研討會上又改口，「核四若不蓋，過去投資新台幣2850億元就報銷了，還要加上善後的錢，同時核廢料也是問題，要堆在哪？我個人主張不蓋，太困難了，台灣只要一發生核災事故，那就是滅國，大家願意承擔嗎？」
戴瑋姍質疑，柯文哲的能源政策，不僅說不清楚核廢料要如何處置，更幾度髮夾彎，毫無原則可言。
戴瑋姍引述柯文哲2015年時的名言「最討厭蟑螂、蚊子、國民黨」表示，為了選舉利益，柯文哲選擇和國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜進行密室協商，打臉自己最愛標榜的「公開透明」，所謂的聯合政府，根本就是聯合分贓而已。
戴瑋姍批評，柯文哲的種種作為，根本是「議題包牌騙選票，中心思想全是鬧」，只為了自己而已，試問這樣的人，如何讓民眾相信他可以領導國家？「敬告柯文哲主席，政治不難，從不說謊開始」。
曾柏瑜指出，柯文哲過去和學生一起拒絕服貿闖關，現在為了參選總統，高喊重啟服貿。柯不僅議題立場反覆，就連最基本的反黑金價值，也為了選舉利益，自甘墮落與黑金議長李全教同台，甚至還祝福彼此高票當選。
吳沛憶表示，柯文哲在面對同婚議題、徐春鶯提名爭議時，也是典型的「柯氏騙局」，2014年，柯文哲在競選台北市長時，高舉「自由戀愛、婚姻平權」手舉版；2019年時，改口宣稱「我投票的時候投反對你，可是我允許12萬5千人上街遊行」；2020年時，柯文哲則表示，「在2018年的婚姻平權公投，我投了廢票」；沒想到2023年的校園講座，柯文哲又辯稱「我沒說過投反對票」，甚至反嗆學生「問的人是誰」。
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