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回顧柯文哲說謊史！賴辦批：議題包牌騙選票、沒有中心思想

▲賴辦今召開「柯文哲議題包牌騙選票，中心思想全是鬧」記者會。（圖／賴清德競辦提供）
▲賴辦今召開「柯文哲議題包牌騙選票，中心思想全是鬧」記者會。（圖／賴清德競辦提供）

記者陳佩君／台北報導

藍白合卡關，民進黨總統參選人賴清德競總今（14）日召開記者會，質疑民眾黨總統參選人柯文哲在台灣新住民發展協會理事長徐春鶯、同婚、核電、 學運、黑金等議題上，說詞反覆、說謊成性，柯文哲為了選票不惜反覆、說謊只為包牌，沒有中心思想，呼籲柯應誠實，不要為選票而說謊。

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民進黨總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍及台北市立委參選人吳沛憶、新北市立委參選人曾柏瑜召開「柯文哲議題包牌騙選票，中心思想全是鬧」記者會。

戴瑋姍表示，柯文哲過去在許多議題都在「變變變」，他在2014年主張「不僅核四該停建，核一、二、三廠都應提早除役，讓台灣成為真正的非核家園」；2016年時則說「我並非反對核能，而是反對台灣發展核能，因為台灣特殊地理結構，不僅在疏散上有困難，也沒有能力處理受污染傷患，此外，我支持核一、核二退役，核四不續建」；2021年，在民眾黨能源轉型研討會上又改口，「核四若不蓋，過去投資新台幣2850億元就報銷了，還要加上善後的錢，同時核廢料也是問題，要堆在哪？我個人主張不蓋，太困難了，台灣只要一發生核災事故，那就是滅國，大家願意承擔嗎？」

戴瑋姍質疑，柯文哲的能源政策，不僅說不清楚核廢料要如何處置，更幾度髮夾彎，毫無原則可言。

戴瑋姍引述柯文哲2015年時的名言「最討厭蟑螂、蚊子、國民黨」表示，為了選舉利益，柯文哲選擇和國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜進行密室協商，打臉自己最愛標榜的「公開透明」，所謂的聯合政府，根本就是聯合分贓而已。

戴瑋姍批評，柯文哲的種種作為，根本是「議題包牌騙選票，中心思想全是鬧」，只為了自己而已，試問這樣的人，如何讓民眾相信他可以領導國家？「敬告柯文哲主席，政治不難，從不說謊開始」。

曾柏瑜指出，柯文哲過去和學生一起拒絕服貿闖關，現在為了參選總統，高喊重啟服貿。柯不僅議題立場反覆，就連最基本的反黑金價值，也為了選舉利益，自甘墮落與黑金議長李全教同台，甚至還祝福彼此高票當選。

吳沛憶表示，柯文哲在面對同婚議題、徐春鶯提名爭議時，也是典型的「柯氏騙局」，2014年，柯文哲在競選台北市長時，高舉「自由戀愛、婚姻平權」手舉版；2019年時，改口宣稱「我投票的時候投反對你，可是我允許12萬5千人上街遊行」；2020年時，柯文哲則表示，「在2018年的婚姻平權公投，我投了廢票」；沒想到2023年的校園講座，柯文哲又辯稱「我沒說過投反對票」，甚至反嗆學生「問的人是誰」。

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