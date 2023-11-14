攜手高雄熊拍攝交通安全短片 周璟瑜提醒用路人多停讓
為強化駕駛人用路觀念及維護行人通行安全，降低交通事故發生，高市府發言人周璟瑜與高雄最萌代表「高雄熊」攜手拍攝交通安全宣導短片，帶領大家一同進入交通安全小教室，希望能夠提高市民的交通意識，開車或騎車出門時，遵守交通規則，多停讓，共同營造安全有序的交通環境。
記者郭凱杰／高雄報導
短片中，周璟瑜與「高雄熊」可愛互動，並提供實用的交通安全提示，首先是「停」，當行經路口時，在安全的地方停下來等待；其次是「看」，過馬路隨時注意周遭車輛動態；最後是「聽」，注意聆聽馬路上各種號誌聲響和車輛的警示音，確保沒有來車再繼續通行。
高市府呼籲，開車或騎車出門行經路口時，應牢記「慢、看、停」原則，當汽機車行經路口時，應減速慢行，務必確認沒有行人或其他車輛通行，到斑馬線時應完全停下來讓行人通行，共同保障行人用路安全。
為了行人的安全，高市府在路口設置大型行人號誌，延長行人通行秒數，新增行人專用時相，同時增設庇護島，提供行人停留的區域。在近5700個號誌路口中，超過95%的路口都實施全日三色運作，確保行人在早晨出門運動時的安全。此外，也針對主要道路和易發生事故的路口，進行車道瘦身和附加轉向車道等改善，以降低車速和分流交通，從而提升道路安全性。
另外，高市府提醒，行人在通過路口時，除了遵守交通號誌、標誌和標線的通行規定外，當行人號誌綠燈讀秒不足時，等待下一個綠燈亮起後再通過。在路口等待紅燈時，當遇到車輛通過，記得與馬路保持適當安全距離，以避免與轉彎中的車輛發生碰撞。