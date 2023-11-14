護理師國考降低門檻！基層憂醫療品質受創 薛瑞元回應了
近期考選部降低護理國考門檻、將基礎醫學的比重自20%調降為10%，基層認為此舉並未從根本解決護理人力流失問題，且會使民眾對醫療品持把關產生疑慮、打擊基層士氣。對此衛福部長薛瑞元認為，護理人力流失的問題面向眾多，先處理考試，也許對於及格率會有幫助，讓更多想要從事護理人員可以進入職場。
記者林志怡／台北報導
台大醫院企業工會秘書長邱宇弘表示，考選部突襲降低護理國考門檻，針對難度較高的科目「基礎醫學」，欲將其比重由原來20%調降為10%，除嚴重打擊基層士氣外，更恐使部分民眾認為政府在醫療品質的把關上敷衍卸責，且護理師受長年惡劣勞動環境影響才是人力流失、離職出走潮的關鍵。
對此，薛瑞元今（14）日上午出席2023生技論壇、會前接受媒體聯訪表示，護理師人力涉及各個面向，而本次考選部相關調整、應針對相應問題討論，不應扯到如勞動環境等，此類議題有待解決、但不應與國考標準等議題混為一談。
薛瑞元解釋，目前護理師國考計有5科、每科比重各20%，平均60分即可取得證照，但從過去3年的資料來看，有50%以上、最終取得證照的護理師，在基礎醫學科的表現是不及格的，整體平均分數落在40到50分間，至於未通過國考的、基礎醫學平均分數落在30幾分。
因此，薛瑞元指出，觀察前述情況後，認為目前的出題難易度可能有問題，因為只有基礎醫學科有出現此類分數偏低的情況，故認為需要檢討考試制度，包括出題、題庫搜集、命題老師的選擇、閱卷等，而迫於目前來看，改革需要時間，因此先把基礎醫學所佔比例降低下來，讓想要從是護理工作的人員可以進入職場。