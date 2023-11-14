尼泊爾將禁TikTok！痛批破壞人際關係　政府：削減年輕人智商

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《路透社》報導，尼泊爾政府統計過去四年，共有1600多件案件跟TikTok有關，涉及詐騙、人民效仿TikTok影片行為而違法、消保糾紛和其他衍生性犯罪。尼泊爾電信管理局局長普魯紹坦·汗納爾（Purushottam Khanal）表示，網路服務供應商已被要求關閉該應用程式，他指出同事正盡力透過技術加速關閉TikTok，有些網路服務已經在13日關閉。
尼泊爾大會黨（Nepali Congress party）領袖加甘·塔（Gagan Thapa）對此則認為，政府的TikTok禁令幾乎是「扼殺言論自由」的行為。他在X（原稱推特）上發文說：「政府監管那些濫用社群媒體的人是必要的，但以監管的名義完全關閉社群媒體是錯誤的。」
由於近幾年國際研究顯示社群媒體對兒童和青少年的人格發展和心理健全有巨大的負面影響，多個國家都試圖加強對社群媒體的控制。而對年輕人影響最深的TikTok，更被影射恐有中共在背後撐腰，且使用者的數據和隱私並不安全，另外假新聞、不實謠言和扭曲政治歷史的思想，也常透過TikTok傳播。
TikTok目前在東南亞約有8000名員工，並擁有3.25億的用戶。去年TikTok在東南亞達成的線上交易金額為44億美元，而在2021年，這個數字為6億美元，這兩年的成長幅度相當驚人，因此即便印尼政府祭出TikTok電商禁令，以及馬來西亞政府有意跟進印尼的禁令政策，仍然讓TikTok不願撒手這塊東南亞大餅。如今又傳出尼泊爾政府不只打算禁止TikTok電商，甚至要完全禁止TikTok社群平台，引發國際社會關注。