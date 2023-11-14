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曼赤肯玩太累「原地關機登出」！跳台上沒電癱軟：別打擾本貓了

▲一隻曼赤肯短腿貓玩到一半突然沒電，癱軟在貓跳台上被飼主捕捉，畫面相當可愛。（圖/推特＠たぬ吉とあきぼうとさやぼう）
▲一隻曼赤肯短腿貓玩到一半突然沒電，癱軟在貓跳台上被飼主捕捉，畫面相當可愛。（圖/推特＠たぬ吉とあきぼうとさやぼう）

記者張嘉哲/綜合報導

可累死本貓了！日本一名曼赤肯短腿貓飼主經常在社群上分享愛貓的日常，而日前他拍下一張超可愛的照片，愛貓在跳上最愛玩的貓跳台之後突然「電量耗盡」，直接靜止在跳台上面閉上眼睛休息，讓不少網友看了之後引發共鳴表示「這就是我下班的模樣啊www」。

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一名曼赤肯飼主經常使用推特分享家中愛貓日常，該隻曼赤肯貓貓現在1歲多，名為「狸克（たぬ吉）」，某天牠一如繼往的相當活潑在玩耍，不過在貓跳台玩到一半突然感覺累了，電量耗盡的牠直接將頭趴在貓跳台上，甚至還閉上眼睛養神，就好像在說「就別打擾本貓了，讓我休息休息」。

▲一隻曼赤肯短腿貓精疲力盡，直接融化攤在貓跳台上，還閉上眼睛休息，讓一旁飼主捕捉這萌翻的畫面。（圖/推特＠たぬ吉とあきぼうとさやぼう）
▲一隻曼赤肯短腿貓精疲力盡，直接融化攤在貓跳台上，還閉上眼睛休息，讓一旁飼主捕捉這萌翻的畫面。（圖/推特＠たぬ吉とあきぼうとさやぼう）
不過由於這樣的姿勢一般來說下盤也要出力撐著才行，讓飼主也對於「狸克」給力的下盤感到非常傻眼，過去飼主在分享日常當中，「狸克」也都會用雙腳直接站立起來，遠看就像是一隻狐蒙一樣，常常吸引破萬名貓奴被萌翻狂讚。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應笑翻「貓貓：什麼都別說，讓本貓休息了」、「這根本就是下班的我wwww」、「下班的既視感都湧現了」、「仔細看好像真的有在皺眉頭耶」、「累成一攤的貓貓耶，真的好可愛喔」、「實在太可愛了啦！真的沒有力氣的感覺」。

▲該隻曼赤肯貓貓現在1歲多，名為「狸克（たぬ吉）」，平常還會用兩隻腳站立起來，下盤相當有力。
▲該隻曼赤肯貓貓現在1歲多，名為「狸克（たぬ吉）」，平常還會用兩隻腳站立起來，下盤相當有力。（圖/推特＠たぬ吉とあきぼうとさやぼう）
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