老闆一句陪你走下去 早發性失智症者笑開了

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虎尾就業中心服務案例，六年級生阿德，去年還是一家科技公司的高階主管，工作20多年時間，去年初開始出現經常性的工作遺漏與重度憂鬱現象，在今年3月被鑑定出罹患年輕型失智症，離開職場大約1年多時間，在勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心的協助下，阿德今年9月重新回到職場，並且狀況明顯好轉。
阿德的主治醫師曾警告，上班對失智症者而言宛如兩面刃，過度的環境壓力或不上班、缺乏社交互動都可能讓病情惡化更快，因此找一份「合適的工作」變得相對重要，為此，虎尾就業中心與阿德太太、雇主經過多次溝通，運用「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，終幫阿德安排了現在這個毛巾整裝職務，現在的工作單純，而經常在一旁關心阿德的少年頭家一句「你放心，我會陪你一起走下去」，也讓靦腆的阿德更加安心地笑開了。
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，許多人以為失智後就無法再工作了，其實輕度的失智者只要經過認知功能治療或訓練，還是可持續在職場上發揮所長，也有助於延緩病程退化。勞動部也在2021年1月1日訂定「失智者就業推動計畫（2021到2025年）」，希望透過多方的合作與努力，可以破除企業對失智者的刻板印象，提供更精準的就業服務；呼籲企業多多給予輕度失智症者及其他身心障礙者就業機會，給予包容，找回這些工作者無限的潛力。
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