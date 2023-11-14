女腹痛住院　醫驚：照X光肺臟竟消失佈滿膿瘍

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患者母親表示，女兒在9月初就醫之前，就已經有腹痛、食慾不佳等前兆，只是沒有特別注意，直到當天打電話回家關心病情，才得知女兒因全身無力跌倒受傷，趕緊通知家人送急診，沒想到一住就是60多天，她嘆說「已經想不起這段時間簽過多少張病危通知單及手術同意書了」，但看著女兒從昏迷到康復，醫療團隊的付出都讓她感念在心。
亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐則指出，患者當時因前腹腔和後腹腔腰大肌周邊有多處不明原因感染造成膿瘍送到急診，骨科醫師負責開刀清創及引流，但後續病情持續惡化且出現敗血性休克症狀，狀況十分危急，可說是命懸一線，不得不緊急放置葉克膜維持心肺功能，並告知家人「要有最壞的心理準備」。
劉殷佐表示，患者雖然勉強維持生命徵象，但腹腔內的膿瘍範圍仍不斷擴大，並從腹部往上延伸，最後連肺臟都失守，胸部X光檢查發現雙側肋膜嚴重積水，「影像上完全看不到肺葉形狀」，只能看到明顯肋骨，評估後決定再放置胸管引流膿瘍，同時採用支氣管鏡灌洗肺泡(俗稱『洗肺』)，並做氣切減少呼吸負擔。
經過連續多次引流、洗肺及抗生素治療後，患者狀況才逐漸好轉，此外，患者在加護病房期間，護理團隊更是費心照料，不僅時時緊盯各項檢查數據回報醫師，也會定時拍背、抽痰，不斷打氣鼓勵患者加油不要放棄，讓患者及家人感念在心。
最後經過60多天住院治療，患者總算順利拔管準備出院返家，臨行前母女特地到護理站感謝醫護團隊，患者顫抖地說出「謝謝大家，我會努力好好活下去，不會讓大家失望」，當場惹哭曾照料過她的護理師們，原來是她住院期間因氣切無法發出聲音，平時都只能用手勢溝通，因此多位護理師們都笑說「第一次聽到妳的聲音耶，很好聽喔」，眾人也告訴患者「只要妳能健康出院，就很高興了啦！」
劉殷佐指出，透過骨科、胸腔內科、感染科、放射診斷科等跨單位合作，奇蹟般讓患者脫離瀕臨死亡的危機，未來患者只要繼續加強肌肉復健及呼吸訓練，有機會可恢復原本的生活品質，也提醒民眾若有長期疼痛狀況，都應該儘速就醫找出病因，才能避免症狀惡化。