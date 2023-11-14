耗時一個多月！藍白合進入第三次會談　歷次談判重點時間軸一次看

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10月14日國民黨、民眾黨舉行首場藍白合會前會，雙方在會議後，民眾黨主張10月31日前完成全民調，國民黨則主張在11月5日至11月10日間完成民主初選，不過，因為雙方對產生在野最強候選人方式並無共識，無疾而終。
藍白合「政黨協商」10月30日
10月30日藍白合首場政黨協商，由國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲共同協商，並由國民黨副秘書長江俊霆、柯文哲競辦主任周榆修與會，並達成四大結論，第一，共同進行台灣第三波民主改革，第二，對於未來發展的共識，第三，在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化，第四，在立委席次上雙方相互支援、將席次最大化。
10月31日晚間，「朱柯侯」密會，傳出柯文哲原本以為國民黨願意接受「全民調」，連民調機構的口袋名單都挑好了，怎料藍營仍不接受。
且在11月3日，朱立倫更提出的日本式與德國式兩項「全民調」方案，朱立倫指出，日本式方案，是參照自民黨不同派系決定總裁的方式，由「小雞選母雞」佔二分之一，民調佔二分之一，讓小雞能參照基層民情選出心目中的最強母雞。
朱立倫再指，德國式方案，則是參照內閣制的代表國家德國所採行的聯立制選制，畢竟總統暨立委選舉是團隊作戰，而不是單一個人的選舉，重視政黨支持度與政黨實力，因此由政黨支持度互比佔二分之一、「侯柯配」對「賴蕭配」或「柯侯配」對「賴蕭配」的支持度對比佔另二分之一，這也是一種「準全民調」。
藍白合二次「政黨協商」 11月15日
明天11月15日，柯文哲、朱立倫、侯友宜、馬英九即將進行二次「政黨協商」，傳出國民黨合作的底線就是6成柯侯配、侯柯配對賴蕭配，4成政黨互比，才有雙方陣營合作的可能。