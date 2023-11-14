梅花鹿誤闖民宅死而復生？廠商稱已野放　議員質疑被吃掉

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台中市農業局當天回應，指獲報後立即委託「斯磐生態顧問有限公司」到場協助，原欲引導梅花鹿回到野生動物生態圈，到場後發現梅花鹿的體表受傷，研判可能之前遭野狗攻擊，後續疑似因為休克不幸死亡，將與動保處妥善處置梅花鹿遺體。
市議員王立任則在質詢時，質疑市府和廠商未做好SOP，才導致敏感的小鹿受驚死亡，且事後還傳出梅花鹿奄奄一息時，頭上鹿角當場被割走。農業局長張敬昌一度想為廠商的專業辯護，但在副市長黃國榮阻止下，同意了解細節再對媒體發佈消息，卻從此沒下文。
王立任與市議員張玉嬿今（14）日中午開記者會，出示市府昨天給他的「龍井梅花鹿捕捉事件報告書」，依廠商說法，梅花鹿不僅神奇復活，還被捕捉人員「就地野放」在路程遙遠的后里區納骨塔後方。但市府依照廠商所述的捕捉載運路線調閱相關監視器，卻沒有貨車出沒影像。王立任質疑處置過程不當，報告書內容卻未說清楚，只知鹿角已經繳回農業局，他懷疑其中有不可告人因素，導致無法「生要見鹿、死要見屍」。
梅花鹿是死是活，就此成為一場羅生門。農業局今說明指出，廠商回報梅花鹿先受野狗攻擊，傷勢嚴重緊迫，後因捕捉過程中滑倒，造成生命徵兆微弱，於是以鹿隻死亡通報1999結案。
農業局事後約談當事人、要求提供梅花鹿去向，廠商改稱捕捉人員於載運路途中發現鹿甦醒後就近野放，鹿隻已去向不明，但相關路段監視器畫面並未出現貨車。委外廠商處理流程不當、違反合約規定，農業局將與廠商解除契約、依勞務合約規定罰款，並依違反《採購法》規定，移送地檢署偵辦。