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梅花鹿誤闖民宅死而復生？廠商稱已野放　議員質疑被吃掉

▲台中市議員王立任質疑梅花鹿死而復活的說法。（圖／王立任提供，2023.11.14）
▲台中市議員王立任質疑梅花鹿死而復活的說法。（圖／王立任提供，2023.11.14）

記者顏幸如／台中報導

一隻梅花鹿上月誤闖台中市龍井區民宅，住戶通報1999希望相關單位能保護牠，到場人員卻在庭院「當場賜死」、死後還割下鹿角，各界嘩然。市議員王立任今出示市府書面報告，廠商指捕捉人員於載運路途中，發現一度瀕死的小鹿「甦醒了」！便就地野放，但市府調閱沿路監視器畫面皆難以佐證。王立任質疑小鹿「真的還活著嗎？還是被吃掉了？」市府則宣佈與廠商解約，並將全案移送地檢署偵辦。

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台中市李姓民眾上個月在臉書社團「龍井之鄉」發文，指24日家中庭院突然出現一隻野生梅花鹿，員警請他們轉打1999請求協助，「原本通報是想要保護牠，結果竟來了一群人在我們庭院把它屠殺了，害我們一家人心裡都很難過，一夜難眠」、「以後再不相信什麼動保團體了」。

台中市農業局當天回應，指獲報後立即委託「斯磐生態顧問有限公司」到場協助，原欲引導梅花鹿回到野生動物生態圈，到場後發現梅花鹿的體表受傷，研判可能之前遭野狗攻擊，後續疑似因為休克不幸死亡，將與動保處妥善處置梅花鹿遺體。

▲民眾上個月在臉書社團「龍井之鄉」發文，指鹿被繩索綑綁拉扯，想救鹿變成害死鹿。（圖／王立任提供，2023.11.14）
▲民眾上個月在臉書社團「龍井之鄉」發文，指鹿被繩索綑綁拉扯，想救鹿變成害死鹿。（圖／王立任提供，2023.11.14）
市議員王立任則在質詢時，質疑市府和廠商未做好SOP，才導致敏感的小鹿受驚死亡，且事後還傳出梅花鹿奄奄一息時，頭上鹿角當場被割走。農業局長張敬昌一度想為廠商的專業辯護，但在副市長黃國榮阻止下，同意了解細節再對媒體發佈消息，卻從此沒下文。

王立任與市議員張玉嬿今（14）日中午開記者會，出示市府昨天給他的「龍井梅花鹿捕捉事件報告書」，依廠商說法，梅花鹿不僅神奇復活，還被捕捉人員「就地野放」在路程遙遠的后里區納骨塔後方。但市府依照廠商所述的捕捉載運路線調閱相關監視器，卻沒有貨車出沒影像。王立任質疑處置過程不當，報告書內容卻未說清楚，只知鹿角已經繳回農業局，他懷疑其中有不可告人因素，導致無法「生要見鹿、死要見屍」。

▲王立任出示捕捉梅花鹿事件時間序，質疑處置過程匪夷所思。（圖／王立任提供，2023.11.14）
▲王立任出示捕捉梅花鹿事件時間序，質疑處置過程匪夷所思。（圖／王立任提供，2023.11.14）
梅花鹿是死是活，就此成為一場羅生門。農業局今說明指出，廠商回報梅花鹿先受野狗攻擊，傷勢嚴重緊迫，後因捕捉過程中滑倒，造成生命徵兆微弱，於是以鹿隻死亡通報1999結案。

農業局事後約談當事人、要求提供梅花鹿去向，廠商改稱捕捉人員於載運路途中發現鹿甦醒後就近野放，鹿隻已去向不明，但相關路段監視器畫面並未出現貨車。委外廠商處理流程不當、違反合約規定，農業局將與廠商解除契約、依勞務合約規定罰款，並依違反《採購法》規定，移送地檢署偵辦。

台中梅花鹿誤闖民宅！通報1999「卻遭當場賜死」　農業局回應了

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