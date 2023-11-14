余祥銓喜獲愛女！剪臍帶稱：像脆腸 余天要傳授包生男姿勢
39歲余祥銓6月將小12歲女友柔柔娶回家，今（14）日喜獲女兒「小元寶」，他開心和爸爸余天一同受訪分享喜悅，余祥銓回憶女兒出生那一刻，本來感動想哭，但剪臍帶那一刻，竟畫風突變，余祥銓形容當下：「手開始發抖，本來感動變成驚嚇！」還說臍帶真的像脆腸，瞬間歪樓。余天盼兒子再拚男娃，被問「有包生子的祕訣？」余天笑說：「姿勢很重要！」
記者黃盈容／台北報導
柔柔預產期原本還沒到，昨凌晨4點落紅，緊急送醫待產，今早7點，女兒呱呱落地。余祥銓只稍微瞇2個小時，但見到女兒後可愛模樣，就一點也不累了。他透露柔柔從打針就開始哭，因為太痛了！余天在一旁虧：「你媽生你的時候叫得才大聲」，笑余祥銓頭太大，余祥銓則說女兒像他，頭也很大。
聽聞余天要包6位數給女兒，余祥銓不忘慫恿「我覺得7位數也不錯啊！」余天直說自己1個月薪水才19萬，不像吳宗憲這麼有錢，能包百萬紅包。
至於余祥銓和柔柔會否想再生第二胎？余祥銓覺得順其自然就好，余天則說老大是女兒很好，可以帶小的，也鼓勵小夫妻再拚兒子，說到包生子祕訣，余天直呼「姿勢很重要！」
而余祥銓6月和柔柔登記結婚後還沒辦婚宴，他表示，前幾天有在說，但老婆說不要，可能想等瘦下來。