台灣爭取加入CPTPP！王美花曝獲日本自民黨政調會長正面回應
台灣拚加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），外交部已擬定3項行動方案爭取，入會申請書也已送出，對此，經濟部長王美花今（14）日受訪表示，她在近日率團訪日時，向日本自民黨政務調查會長萩生田光一表達台灣想加入CPTPP的期盼，有得到正面回應，台日友好、台灣的強項愈來愈被世界看見，對我國加入CPTPP會有幫助。
記者鄭妤安／台北報導
由於加拿大將於明年擔任CPTPP的輪值主席國，因此台灣能否如願加入，明年的這個時機點將是一大關鍵。為此，外交部已擬定3項行動方案爭取，行政院長陳建仁也表示，已送出入會申請書，將持續與相關會員國保持聯繫。
王美花今日稍早出席「台電、中研院去碳燃氫發電技術發布會」時，會前受訪指出，CPTPP談判的步調會由談判辦公室來主導，不過，各部會都會很認真準備，也會讓各國看見台灣的努力，且符合相關的高標準。
她於近日率團訪日，除了參與東京「2023日本台灣形象展」開幕外，更透露此行排定時程拜訪荏原製作所、富士軟片等4家日本半導體廠商，這些廠商有意加碼投資台灣，投資規模預估可達百億台幣。
王美花透露，此行也見到日本自民黨政務調查會長萩生田光一，像他表達台灣想加入CPTPP，希望得到各會員支持，對此也得到正面回應，她表示，台日的友好使得台灣強項愈來愈被世界看見，對我國加入CPTPP會有幫助。