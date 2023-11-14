正妹議員自爆單身原因 林珍羽：不想婚後另一半信Lie極樂
新黨立委參選人游智彬今（14）日踢爆，民進黨主席賴清德「空戰大將」新聞部主任張志豪，以及黨工王建智、朱武德等人都曾上酒店。張志豪老婆蔡幸芳稍早在臉書發文強調，「我相信我老公，我相信張志豪」。不過，民眾黨台北市議員林珍羽狠酸，她至今仍單身未婚，「因為真的不希望…結了婚…還要逼迫自己大聲信Lie…『我相信我老公』」。
記者呂炯昌／台北報導
游智彬日前指控賴清德選舉大將、民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入聲色場所、流連酒家，林正鴻隨後火速請辭，游智彬今日再提出事證，再爆張志豪、組織推廣部翁武德及社會運動部王建智也與林正鴻尋歡同樂。
對於相關爆料，張志豪老妻子蔡幸芳也在臉書發出四項聲明表示，他每天的行程與見面對象她都知情；他們沒有假裝恩愛，利用別人老婆的眼淚來幫自己選舉很下流；「我所認識的張志豪，是尊重女性、愛護家庭的新好男人」，過多的影射都是涉及誹謗，有本事就拿出真正的證據，請自重。
林珍羽在臉書發文狠酸表示，「大家知道為什麼我還單身嗎」、「因為真的不希望…結了婚…還要逼迫自己大聲信Lie…」、「我相信我老公」。有網友留言「議座單身是對的」林珍羽趕緊解釋，「我只希望我的另一半不要信Lie極樂而已！沒有打算一直單...」