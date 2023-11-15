不用等黑五！全聯優惠大放送 網友瘋搶「這款」CP值超高衛生紙
衛生紙作為每個人每天必用的生活用品，追求的品質也不再只是擦拭，更著重在其質地手感、厚薄度、韌度，當然CP值也是一大考量。而市面上衛生紙品牌眾多，款式也不斷推陳出新，像是近期在全聯有款新品牌CONSOFY，被網友暱稱「扛沙發」，在網路間掀起不少的討論，不僅名字很有記憶點，使用起來更是讓人眼睛為之一亮！
生活中心/綜合報導
「扛沙發」外包裝採用非常抓眼球的英倫藍配色，設計很有質感，主打三層厚又能兼具質地蓬鬆柔軟，摸起來與好市多科克蘭一樣絲滑，而且抽取時沒有飛粉狀況，也不太掉屑，柔韌度極佳不易破，卻又保持高分散性可以直接沖馬桶，重點價格也相當親民，對比其高品質的紙質，果然CP值如網友們所述，直接攻佔婆婆媽媽心目中的首選衛生紙品牌！
目前「扛沙發」正推出超多重優惠，只要憑全聯APP 「PX Pay」免費領折價券，購買任一串（120抽*24包），就可現折15元，活動至11/27截止。另外，大家庭習慣整箱購買（120抽*24包*3袋/箱）的話，到「全聯 - 隔日達」平台也有優惠，包括首購「扛沙發」滿999折150和雙11檔期促銷等等超級好康。
另外，各大全聯主要門市目前更擺放了試抽體驗包，讓婆婆媽媽親自感受過滿意能安心採買，體驗後掃碼填寫問卷，還有機會抽到1年份「扛沙發」衛生紙，讓原本價格就很甜的「扛沙發」，配合促銷活動CP值更上一層樓！
此次CONSOFY推出超多優惠活動，不論是折價券、首購折、抽獎活動等…，來全方位滿足大中小家庭，優惠活動買起來超划算，大家不用等到黑色星期五就能買到超優惠「扛沙發」，快趁這次活動把網友超級推薦、回購率最高的「扛沙發」一次囤滿帶回家。