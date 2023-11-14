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iPhone升級iOS 17悲劇！LINE編輯照片破圖　更新無解：僅部分恢復

▲已經更新到 iOS 17作業系統的iPhone用戶，LINE編輯圖片有「破圖」狀況，更新到LINE 13.18.0版本或許狀況可以獲得「改善」，出現的機率低，但還是無法全面解決。（圖／記者周淑萍攝）
▲已經更新到 iOS 17作業系統的iPhone用戶，LINE編輯圖片有「破圖」狀況，更新到LINE 13.18.0版本或許狀況可以獲得「改善」，出現的機率低，但還是無法全面解決。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iPhone 手機更新到iOS 17作業系統後，不少人在使用LINE時出現會「破圖」的狀況，這樣的情形有待LINE透過版本進行修復。但截至目前為止，即便更新到LINE 13.18.0最新版本，破圖狀況依舊無法全面解決。《NOWnews》實際用iPhone 15且更新到LINE 13.18.0，編輯圖片時「破圖」還是會出現，似乎，更新後還是無解，但出現破圖的狀況似乎少了一點。實際詢問官方是否該版本有進行「破圖」修復，目前尚未取得回覆。

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從iOS 17開始後，不少iPhone 用戶發現，LINE「編輯」圖片時，照片會出現嚴重歪斜。iPhone 15系列因出廠就內建iOS 17作業系統，因此部分用戶一換機就能感覺到LINE編輯照片的異常。LINE當時也有發出公告表示，iOS 17裝置使用LINE時無法透過LINE相機功能編輯圖片，並表示針對出問題的狀況進行調查中。當時官方表示會在後續版本更新中修復，但到目前為止已經過了一個多月了，更新到LINE 13.18.0依舊無法全面解套。

▲LINE曾經發出公告表示，iOS 17裝置使用LINE時無法透過LINE相機功能編輯圖片，並表示針對出問題的狀況進行調查中。但到目前為止也已經過了一個多月了，更新到LINE 13.18.0依舊無法全面解套。（圖／翻攝官網）
▲LINE曾經發出公告表示，iOS 17裝置使用LINE時無法透過LINE相機功能編輯圖片，並表示針對出問題的狀況進行調查中。但到目前為止也已經過了一個多月了，更新到LINE 13.18.0依舊無法全面解套。（圖／翻攝官網）
《NOWnews》實際透過iPhone 15 Pro並將LINE更新到LINE 13.18.0版本，開啟內建的編輯功能後還是會出現圖片嚴重歪斜的狀況，但可以說有「改善」，因為出現破圖的頻率有少一點。實際詢問官方LINE 13.18.0版本更新項目，尚未取得回應。現階段只能默默等待LINE新版本來修復，如果有圖片編輯上的需求，民眾可以先透過iPhone 內建的編輯來自救。

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