7-11思樂冰變夢幻粉紅！「葡萄泡泡」新口味登場 限時第2杯半價
7-11首度聯名Netflix愛情都會影集《此時此刻》大玩跨界聯名，共同企畫大人系11款聯名特色商品，包括思樂冰更堆出粉紅色的夢幻口味「幸福粉紅葡萄泡泡風味」，17日起至19日前（五、六、日），還有全品項第2杯半價優惠。全家攜魏導新電影《BIG》推公益活動認購電影票活動，持認購憑證享霜淇淋或熱美式買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11商品與於Netflix上架《此時此刻》戲劇聯名，共有11款獨家特色商品，其中限定400間門市販售的思樂冰，變身代表戀愛的粉紅色，全新口味「幸福粉紅葡萄泡泡風味」開賣，葡萄果香豐富濃郁，帶著微微氣泡的夢幻淺紫色冰沙色澤迷人，猶如深陷愛情中的微醺幸福感。
自11月15日起至12月12日前，每週五、六、日都有思樂冰全品項第2杯半價優惠。
全家特別攜手魏德聖導演即將上映的電影溫暖新作《BIG》，發起公益電影票認購活動，11/15起凡消費者至「全家」店舖FamiPort機台或持認購條碼，即可以每張250元認購公益電影票，所有電影票券將捐助給家扶基金會、伊甸基金會、喜願協會、世界和平會、肯愛協會等公益團體。
持認購憑證還可享有Let’s Café中杯單品熱美式或Fami!ce霜淇淋買1送1優惠；另也同步推出《BIG》聯名設計限定杯套，著色版本還可發揮創意著色，暖心做公益，讓寒冷的天也充滿溫暖。