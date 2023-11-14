中華職棒／台鋼雄鷹一口氣補強4洋投！前廣島隊Deunte Heath加盟

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38歲的席斯經驗豐富，曾於2012、2013年效力芝加哥白襪時登上大聯盟，生涯在MLB共8場出賽都是後援，也曾到日本職棒發展，2014、2015年在中央聯盟效力廣島東洋鯉魚，首年7場登板都是先發，戰績3勝0敗，41.2局僅被擊出29支安打，防禦率2.38，隔年轉戰後援43場出賽拿下10中繼成功、4救援成功，防禦率2.36，之後兩年到墨西哥聯盟發展，2018年重返日本職棒加盟太平洋聯盟埼玉西武獅，連兩個球季專職後援，共76場出賽，戰績6勝4敗、16中繼成功、15救援成功，防禦率3.04，近兩年則都在墨西哥聯盟發展。由於席斯先發、後援的經驗兼具，因此將成為冬盟台鋼教練團的活棋。
霍斯26歲，是4名洋助人當中最早來到台灣，在澳洲棒球聯盟2022-2023球季效力墨爾本王牌，10場登板其中4場先發，戰績1勝1敗，29局被擊出24支安打，送出26次奪三振，防禦率5.28；之後回到美國獨立聯盟，17場登板都是先發，100局送出59次奪三振，防禦率4.05，低於聯盟平均4.92。
25歲的小野寺賢人原效力日本獨立聯盟，球速可達148公里，2023球季21場出賽其中18場先發，戰績10勝2敗、1救援成功，總計129.2局投球，送出114次奪三振聯盟最多，防禦率2.92，亮眼成績獲選BC聯盟年度投手MVP；去年成績也很亮眼，13場登板戰績5勝1敗，93局送出73次奪三振，1.65防禦率為聯盟最優，獲選最佳九人。
塩田裕一26歲，最快球速超過150公里，過去曾在日本社會人、日本獨立聯盟發展，2022年在日本獨立聯盟24場登板其中1場先發，拿下4次救援成功，24.1局送出13次奪三振，防禦率2.96，之後到澳洲棒球聯盟發展，加盟伯斯熱火，今年澳聯準決賽，伯斯熱火碰上布里斯本俠盜，塩田裕一第2戰（1月28日）後援登板1局無失分，對戰4名打者當中包含陽岱鋼，結果以內野滾地球成功製造出局數，賽後陽岱鋼還給予鼓勵，讓他印象深刻，之後到美國獨立聯盟打球，今年年底來到台灣，將代表台鋼雄鷹出戰冬季聯盟。
亞洲冬季棒球聯盟11月25日點燃戰火，台鋼雄鷹首戰當天中午12：05在洲際棒球場與日本社會人交手，共計進行17場例行賽，歡迎球迷朋友一同進場或透過轉播替台鋼雄鷹加油，在冬季一同觀看熱血棒球賽事。