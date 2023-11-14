港味漸淡！香港霓虹燈招牌「全拆被載走」　港人嘆：沒特色了

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據了解，香港近年來因港府屋宇署修訂建築物條例，許多店家招牌因有「有安全疑慮」為由，而遭到大量拆卸或重新維修，光是5年內就有1.6萬個霓虹燈招牌被拆掉。
霓虹燈招牌可以追朔至2000年，當時由耐用且廉價的質量，發展至後來全由師傅手工製作。霓虹燈招牌是由99.5%氖氣及0.5%氬氣組成，通常用於廣告或招牌等用途，在香港常見的招牌有從建築物延伸、建築物外牆，以及店面3種安裝方式。
霓虹燈招牌不僅是香港最具代表性的特色之一，也是當地人及觀光客共同的記憶，更是世界認識香港的重要途徑。有業者感嘆，霓虹燈過去一直是香港的一部份，也能在不少影視作品中透過霓虹燈看見香港夜晚璀璨魅力，並讓世界認識了香港。
像是香港知名導演王家衛，在1994年推出的電影《重慶森林》就曾選用不少香港霓虹街道作為場景。王家衛曾在受訪時表示，「《重慶森林》的主角不是王菲，也不是金城武，而是城市本身，是香港的夜與日。」另外，於2023年於台灣上映的香港電影《燈火闌珊》，也藉由張艾嘉飾演的女主角江美香重塑燈牌的過程中，展現出對於香港城市與眷戀過往人事物的情懷。張艾嘉也因為《燈火闌珊》奪下了2022年台北金馬影展最佳女主角殊榮。
不過隨著香港當局展開打擊，這項標誌性的文化帝景也漸漸消失。有網友，近日PO出照片，其中能看到2輛載滿霓虹招牌的卡車，與一旁新穎大樓呈現強烈對比。雖然有網友認為這是經過AI生成的假圖，仍有不少香港人對於招牌拆除感到相當婉惜，感嘆「沒有香港的味道了」、「政府不停拆了香港獨特的吸引力」、「沒有了霓虹燈，香港夜景差好遠，沒了特色」、「香港被徹底玩完了」。
針對霓虹燈招牌逐漸遭到拆除，當地就有招牌保護團體正努力遊說，並且在郊區的露天倉庫保存各種舊招牌並小心維護，期盼有天能在博物館展示它們。不過由於經費問題，保護團體更期望的是讓招牌留在原有處，保留獨特的「港味」。