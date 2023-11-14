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港味漸淡！香港霓虹燈招牌「全拆被載走」　港人嘆：沒特色了

▲曾為香港最具特色代表之一霓虹燈招牌現在正在消失。（圖／美聯社／達志影像）
▲曾為香港最具特色代表之一霓虹燈招牌現在正在消失。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在1960年代，隨著香港工業發展蓬勃，許多大企業、夜總會，甚至食肆等，紛紛使用霓虹燈招牌來宣傳自家品牌，鮮豔奪目的霓虹燈也逐漸成為香港最燦爛、最具代表性的標誌之一。但如今卻因當局引進中國城管模式，以及相關製作技術出現斷層等因素，霓虹燈招牌漸漸從香港消失。近來就有網友拍到，一車車的卡車載走招牌的畫面，其中也包括「美都餐室」、「南昌當鋪」等知名店家，令不少人看了不勝唏噓。

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綜合媒體報導，擁有超過70年歷史、位於香港油麻地廟街的美都餐室，其招牌在本月8日完成最後一次亮燈，並於本月9日正式拆卸、落地，不僅為58年來的使命劃下句點，更代表著香港又有一塊招牌不敵時代洪流熄燈。

據了解，香港近年來因港府屋宇署修訂建築物條例，許多店家招牌因有「有安全疑慮」為由，而遭到大量拆卸或重新維修，光是5年內就有1.6萬個霓虹燈招牌被拆掉。

霓虹燈招牌可以追朔至2000年，當時由耐用且廉價的質量，發展至後來全由師傅手工製作。霓虹燈招牌是由99.5%氖氣及0.5%氬氣組成，通常用於廣告或招牌等用途，在香港常見的招牌有從建築物延伸、建築物外牆，以及店面3種安裝方式。

霓虹燈招牌不僅是香港最具代表性的特色之一，也是當地人及觀光客共同的記憶，更是世界認識香港的重要途徑。有業者感嘆，霓虹燈過去一直是香港的一部份，也能在不少影視作品中透過霓虹燈看見香港夜晚璀璨魅力，並讓世界認識了香港。

像是香港知名導演王家衛，在1994年推出的電影《重慶森林》就曾選用不少香港霓虹街道作為場景。王家衛曾在受訪時表示，「《重慶森林》的主角不是王菲，也不是金城武，而是城市本身，是香港的夜與日。」另外，於2023年於台灣上映的香港電影《燈火闌珊》，也藉由張艾嘉飾演的女主角江美香重塑燈牌的過程中，展現出對於香港城市與眷戀過往人事物的情懷。張艾嘉也因為《燈火闌珊》奪下了2022年台北金馬影展最佳女主角殊榮。

不過隨著香港當局展開打擊，這項標誌性的文化帝景也漸漸消失。有網友，近日PO出照片，其中能看到2輛載滿霓虹招牌的卡車，與一旁新穎大樓呈現強烈對比。雖然有網友認為這是經過AI生成的假圖，仍有不少香港人對於招牌拆除感到相當婉惜，感嘆「沒有香港的味道了」、「政府不停拆了香港獨特的吸引力」、「沒有了霓虹燈，香港夜景差好遠，沒了特色」、「香港被徹底玩完了」。

▲網路瘋傳許多香港霓虹燈招牌被載走的畫面。（圖／翻攝自微博）
▲網路瘋傳許多香港霓虹燈招牌被載走的畫面。（圖／翻攝自微博）
針對霓虹燈招牌逐漸遭到拆除，當地就有招牌保護團體正努力遊說，並且在郊區的露天倉庫保存各種舊招牌並小心維護，期盼有天能在博物館展示它們。不過由於經費問題，保護團體更期望的是讓招牌留在原有處，保留獨特的「港味」。

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