北約稱無意扮演印太軍事角色 但將力阻中國改變台灣現狀
亞太經濟合作會議（APEC）在美國舊金山舉行，外界預期中美雙方將對台灣議題、總統大選等進行對話。北大西洋公約組織（NATO）助理秘書長接受《日經亞洲》專訪時也提到，北約雖無意在印太地區扮演軍事角色，但將會「力阻中國採取任何行動改變台灣現狀」。
國際中心楊智傑／綜合報導
北約助理秘書長范維爾（David van Weel）負責北約新興安全挑戰事務，他告訴《日經亞洲》，北約正在不斷提升日本等亞洲夥伴的關係，但他不認為北約會在印太地區「建立軍事聯盟」，也未提及台海若發生緊急事故將會如何處理，但北約表態盼中國必須認知他們不應採取任何片面行動改變台灣現狀。
報導提到，范維爾希望深化北約與日本的合作，今年七月就曾議定在網路防禦、戰略通訊等16個領域方面的合作，尤其是在人工智慧和量子運算等尖端技術方面，預計北約也會在年度論壇上與日本舉行資安等相關領域會談。至於是否可能在東京設立北約聯絡處，他則回應這仍在討論範圍內，因部分反對人士如法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）擔心加劇北約與中國的緊張關係。
范維爾稱全球許多獨裁政權正在聯合對抗民主規則，而這對不論是歐洲、北美或亞洲的民主國家來說都是艱鉅挑戰，並稱維護世界秩序「是我們深化北約與印太夥伴合作的核心」。此外，包含日本首相岸田文雄以及韓國、紐西蘭、澳洲等領袖也有高度可能受邀明年的北約年度高峰會。