謝京穎「沒聘金」就不嫁！自爆被求婚前張書偉、勇兔3人行實況
謝京穎日前答應大一輪男友張書偉求婚，今（14）日出席「胡同裏」燒肉林口店開幕，強調第一次交往圈內男友，接著再反駁未婚夫說求婚的時候她沒哭：「我非常感動到落淚！」交往才不到一年的時間，她就點頭答應要嫁，因為當初2人交往前提是「不結婚就不在一起」。他們因為拍戲熟識相愛，未來她不擔心張書偉會再因戲愛上別人，若和前女友勇兔同台也無所謂，並且透露她早在交往前就有和勇兔互相追蹤IG，她、張書偉、勇兔也曾3人私下碰面聊天。
記者蔡依庭／新北報導
30歲謝京穎被求婚那天是一個樸實無華的日子，張書偉用戶口名簿求婚的怪招，雖然沒有單膝下跪，不過也讓很有儀式感的謝京穎感到很滿意。她也老實說，雖然不符合她心中的期待，但是還是很有效果面露驚訝，間接誇獎不浪漫的另一半「怎麼會想到用戶口名簿啊」。對謝京穎來說，比較木訥的男友能做到如此「已經100分了」。
謝京穎一直強調「我們家很傳統」，要和男友同居前就有爸媽的同意，然後已經講明了，張書偉若是沒有照著傳統結婚禮數做，她是不會去登記結婚。其中包括，男方要去女方家提親、準備大小聘金、再來會辦訂婚、結婚宴，最後才能登記成為真正的人婦，至於聘金要多少呢？她說：「要問阿公、阿嬤。」
他們目前各自買的房子都出租，小倆口反而在林口租房，目的是為了之後要一起買大房，所以先租房試水溫，談吐間可感受到他們有規劃生孩子，但閃電交往又求婚，不免讓人懷疑早已「好孕降臨」，謝京穎今從頭否認到尾，但又堅持不敲肚子證明，還搬出賴慧如也曾為了證明沒身孕敲肚子被罵作藉口。後來，她都已從平訪座位起身，動來動去、轉來轉去就是不敲敲敲！她只一直笑說：「我用喝酒證明！」但在記者會結束前卻滴酒不沾。
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