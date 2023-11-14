TGA「年度最佳遊戲」入圍名單曝！柏德之門3、薩爾達傳說同場角逐

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不過6款遊戲中，最被看好的仍是《柏德之門 3》，日前《柏德之門 3》在英國「金搖桿獎」中橫掃7項大獎，本屆TGA中，也同時入圍8個獎項（含演員項目），而不能忽視的，還有同樣入圍8個獎項的，《心靈殺手 2》，以及玩家評價極高、網路聲量高居不下的《薩爾達傳說 亡國之淚》，預期最終得主出爐後，又將掀起一波遺珠話題。
🟡The Game Awards 遊戲大獎2023入圍名單
📍最佳年度遊戲（Game of the Year，GOTY）
《心靈殺手 2》
《柏德之門 3》
《超級瑪利歐兄弟驚奇》
《薩爾達傳說 王國之淚》
《漫威蜘蛛人 2》
《惡靈古堡 4》
📍最佳遊戲指導（Best Game Direction）
《心靈殺手 2》
《柏德之門 3》
《漫威蜘蛛人 2》
《超級瑪利歐兄弟驚奇》
《薩爾達傳說 王國之淚》
📍最佳動作／冒險遊戲（Best Action / Adventure Game）
《心靈殺手 2》
《漫威蜘蛛人 2》
《惡靈古堡 4》
《星際大戰絕地：倖存者》
《薩爾達傳說 王國之淚》
📍最佳角色扮演遊戲（Best Role-Playing Game）
《柏德之門 3》
《Final Fantasy XVI》
《P 的謊言 Lies or P》
《Sea of Stars》
《星空》
📍最佳行動裝置遊戲（Best Mobile Game）
《Final Fantasy VII Ever Crisis》
《崩壞 星穹鐵道》
《Hello Kitty Island Adventure》
《魔物獵人 Now》
《Terra Nil》
📍最佳獨立遊戲（Best Indiependent Game）
《Cocoon》
《Dave the Diver》
《Dredge》
《Sea of Stars》
《Viewfinder》
📍最佳格鬥遊戲（Best Fighting Game）
《God of Rock》
《真人快打 1》
《尼克卡通全明星集結大亂鬥2》
《Pocket Bravery》
《快打旋風 6》
📍最佳模擬/策略遊戲（Best SIM / Strategy Game）
《Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp》
《都市：天際線 2》
《英雄連隊 3》
《聖火降魔錄 Engage》
《皮克敏 4》
📍最佳運動／競速遊戲（Best Sports / Racing Game）
《EA Sports FC 24》
《F1 23》
《極限競速 Forza Motorsport》
《風火輪解放 2：渦輪增壓》
《The Crew Motorfest》
📍最佳多人連線遊戲（Best Multiplayer Presented by Discord）
《柏德之門 3》
《暗黑破壞神 4》
《派對動物 Party Animals》
《快打旋風 6》
《超級瑪利歐兄弟驚奇》
📍最佳電子競技遊戲
《絕對武力：全球攻勢》
《DOTA2》
《英雄聯盟》
《PUBG Mobile》
《特戰英豪》
📍最佳職業電競選手
Faker （英雄聯盟）
ZywOot（CS:GO）
Demon1（特戰英豪）
HyDra（決勝時刻）
Ruler”（英雄聯盟）
ImperialHal（APEX 英雄）
📍最佳電競戰隊
Evil Geniuses（特戰英豪）
Fnatic（特戰英豪）
Gaimin Gladiators（Dota 2）
JD Gaming（英雄聯盟）
Team Vitality（CS:GO）
📍最佳劇情（Best Narrative）
《心靈殺手 2》
《柏德之門 3》
《電馭叛客 2077：自由幻局》
《Final Fantasy XVI》
《漫威蜘蛛人 2》
📍最佳改編（Best Adaptation）
《惡魔城：夜曲》
《跑車浪漫旅》
《最後生還者》
《超級瑪利歐兄弟電影版》
《烈火戰車 Twisted Metal》
📍最佳美術設計（Best Art Direction）
《心靈殺手 2》
《Hi-Fi RUSH》
《P 的謊言 Lies or P》
《超級瑪利歐兄弟驚奇》
《薩爾達傳說 王國之淚》
📍最佳遊戲音樂（Best Score and Music）
《心靈殺手 2》
《柏德之門 3》
《Final Fantasy XVI》
《Hi-Fi RUSH》
《薩爾達傳說 王國之淚》
📍最佳音效設計（Best Audio Design）
《心靈殺手 2》
《絕命異次元重製版》
《Hi-Fi RUSH》
《漫威蜘蛛人 2》
《惡靈古堡 4》
📍最佳演出演員（Best Performance）
《Final Fantasy XVI》Ben Starr（克萊夫）
《星際大戰絕地：倖存者》Cameron Monaghan（Cal Kestis）
《電馭叛客2077：自由幻局》Idris Elba（索羅門．李德）
《心靈殺手 2》Melanie Liburd（薩佳安德森）
《柏德之門 3》Neil Newbon（Astarion）
《漫威蜘蛛人 2》Yuri Lowenthal（彼得帕克）
📍最佳無障礙創新（Innovation In Accessibility）
《暗黑破壞神 4》
《極限競速 Forza Motorsport》
《Hi-Fi RUSH》
《漫威蜘蛛人 2》
《真人快打 1》
《快打旋風 6》
📍年度遊戲影響力（Games for Impact）
《A Space for the Unbound》
《Chants of Sennaar》
《Goodbye Volcano High》
《Tchia》
《Terra Nil》
《Venba》
📍最佳持續發展遊戲（Best Ongoing Game）
《APEX 英雄》
《電馭叛客 2077》
《FINAL FANTASY XIV》
《Fortnite》
《原神》
📍最佳社群經營（Best Community Support）
《柏德之門 3》
《電馭叛客 2077》
《天命 2》
《FINAL FANTASY XIV》
《無人深空》