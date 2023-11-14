中國通緝緬北大頭目！獎金破800萬元　懸賞四名詐騙集團家族成員

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11月初中國會見緬甸軍政府，並協商加速打擊電詐的進程。由於緬甸北方詐騙集團涉及官商勾結，利益牽扯極大，然而中國政府此次似乎下定決心要將緬北勢力剷除。《環球時報》旗下的微信公眾號「樞密院十號」發文介紹，明學昌並非一般人物，經常以「老領導」的身份出席各種活動，其餘三人均是明學昌的子女，他們被通緝的消息，迅速引起國際媒體的關注。
69歲的明學昌曾跟隨彭家聲脫離緬甸共產黨，成立緬甸民族民主同盟軍，擔任過任果敢副縣長；2009年8月，緬甸政府軍擊敗彭家聲的武裝控制果敢時，明學昌脫離緬甸民族民主同盟軍，被緬甸政府軍任命為果敢縣長；2011年任撣邦議會議員、果敢自治區副主席、果敢自治區日常工作委員會和領導委員會委員，他下設的武裝力量以保安身份公開武裝護詐。另一名被通緝的男性明國平，擔任緬甸撣邦果敢自治區石園子鄉民兵中隊中隊長。另外兩名被通緝人明菊蘭、明珍珍均為雲南臨滄市人。
這次通緝令十分絕情，不顧任何官二代、商界或共產黨員的情份。本次通緝令有四大重點，第一點為對四人進行公開通緝；第二點為敦促四人懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理；第三點則是希望群眾積極舉報，協助抓捕嫌犯；最後一點有功人員，每名懸賞罪犯給予10萬至50萬人民幣（約等同於新台幣44萬元至221萬元）獎勵金，換句話說，如果逮捕四人共可獲得最高200萬人民幣（約等同於新台幣800萬元）的獎金。
另外，通緝令中載明「以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大……同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，情節極其惡劣，後果極其嚴重。」
果敢「四大家族」分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族。在緬甸果敢自治區老街，「四大家族」控制着所有的礦產、賭場、地產經營等，同時也是果敢地區從事電信詐騙活動分子的靠山。而目前被通緝的明家，雖然不是「四大家族」之一，但勢力也非常強大，頭目明學昌過去更身兼當地政府領導，有「老領導人」之稱，因此協助發展電話詐騙行業可說是順風順水。