每6孕婦就1位妊娠糖尿病！死胎風險1.4倍　善用「這篩檢」保平安

國外文獻指出，患有妊娠糖尿病的孕婦罹患妊娠高血壓的風險，為未罹患妊娠糖尿病孕婦的1.9倍，引產、早產風險則均為1.4倍，剖腹產風險也有1.3倍；此外，有妊娠糖尿病的孕媽咪，胎兒過大的風險為未罹患妊娠糖尿病者1.6倍，孩子入住新生兒加護病房的風險則為1.4倍。
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為助孕媽咪瞭解自己和寶寶健康狀況，國健署提供14次公費產檢，包含2次貧血檢驗（建議檢驗週數分別為第12週前與第24週至28週之間）、3次一般超音波、妊娠第24至28週妊娠糖尿病篩檢、第35至37週產前乙型鏈球菌篩檢，及2次產前一對一衛教指導，也呼籲所有孕婦都定期接受檢查。
準爸媽如有孕期照護問題，可至國健署健康九九+網站-孕媽咪好孕館，或孕產婦關懷網站查詢相關資訊，或撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870，將有專業人員提供服務。
🟡孕婦控糖注意事項：
📍健康體重：須依懷孕前BMI進行整體熱量攝取的規劃，並視懷孕期間的年齡、活動量及體重增加情形調整熱量攝取，相關問題可找營養師諮詢。
📍均衡飲食：適量攝取全穀雜糧類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類和豆魚蛋肉類，並多食用富含纖維的食物如蔬菜、糙米、燕麥等，且飲食應盡量清淡又不影響食慾，烹調可採清蒸、水煮、涼拌等方式，同時避免加工、醃製食物。
📍適度運動：每週3至4次，每次運動前先暖身10 分鐘，接著進行30分鐘中等強度有氧運動如走路、游泳等，再經10分鐘和緩動作即可結束，每次運動期間可間歇休息，運動過程應維持微喘、不渴、不熱為原則。
📍監測血糖：每日血糖控制在空腹60~95mg/dl、餐後1小時60~140mg/dl、餐後2小時60~120mg/dl。如經飲食控制及運動後仍未能達正常範圍內，應與醫師討論其他治療方式。