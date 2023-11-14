財經小辭典／ETF超夯「像限定口味漢堡」　一口咬下小心也有風險

不僅可賣保險！首家純網銀獲准基金銷售　將來銀行明年首季開辦

▲純網銀首家！將來銀行今（14）日宣布，獲准開辦基金銷售業務，也齊備基金、保險2大財管業務引擎。（圖／記者顏真真攝）
▲純網銀首家！將來銀行今（14）日宣布，獲准開辦基金銷售業務，也齊備基金、保險2大財管業務引擎。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

將來銀行（NEXT BANK）今（14）日宣布，獲准兼營信託業務，也是台灣首家獲准跨入基金銷售領域的純網銀，預計明年第1季提供基金投資服務。身為首家齊備財富管理業務雙引擎「基金與保險」的純網銀，將來銀行總經理許柏林表示，希望讓不同年齡層與口袋深度的客戶都能找到最適合自己的投資商品，未來也將持續推出更多投資商品與保險服務，讓客戶能透過網路輕鬆兼顧保障與財富累積。

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將來銀行指出，經歷Covid-19疫情，消費者習慣產生改變，許多以前習慣到實體分行購買金融商品的投資人轉而使用網路交易。以往普遍認為透過網路下單是年輕人或小資族才會使用的投資方式，但近期統計資料顯示，40歲至60歲的中高年齡層高資產客戶有超過5 成以上也偏好使用網路進行金融交易，顯示不論年齡或口袋深度，透過網路進行投資理財或購買保險都已經深入台灣消費者日常生活中。

將來銀行為台灣3家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣6大殷實企業合資籌建，也是首家齊備財富管理業務雙引擎，即「基金與保險」的純網銀。

將來銀行目前也已協助近萬名客戶透過網路取得保障，客戶可在網路投保專區免費試算保費與比較保單，用比傳統投保節省至少1至2成的保費，讓保險「買對不買貴」。同時，客戶也可依個人所需調整保障內容，自主投保輕鬆無壓力，更有創新的車險投保流程，僅需輸入車號、不用辛苦查找車籍資料，即可一鍵完成投保。

目前將來銀行已有提供汽機車險、國內外旅平險、房貸住宅火險及短期租借車保險等保障，明年上半年將再提供壽險商品，提供客戶多元資產累積及保障管道。同時，預計明年第1季也會再提供基金投資服務，希望與客戶一同追求財富成長，滿足更多客戶金融服務需求。

將來銀行總經理許柏林表示，希望讓不同年齡層與口袋深度的客戶都能在將來銀行找到最適合自己的投資商品，透過友善的操作介面、親民的交易金額與費率及好懂的帳戶管理方式，用將來銀行APP輕鬆管理財富，未來也將持續推出更多投資商品與保險服務，讓客戶能透過網路輕鬆兼顧保障與財富累積，邁向更美好的將來。

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