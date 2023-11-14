中國YTR來台灣玩5天！喊「這1點」太危險：千萬別來 台人全笑了
台灣各縣市都有不同的美景及美食，時常吸引大量遊客造訪，尤其夜市更是連當地人都光顧。近日就有一名中國大陸YouTuber「Mason」來台旅遊5天，期間造訪了許多夜市，品嚐不同種類的小吃，並在頻道「Mason sgk環球遨游」上傳Vlog，透露自己這幾天下來至少胖了3公斤，搖頭直呼：「太危險了，朋友們千萬別來台灣！」
記者賴禹妡／綜合報導
Mason這次來台灣一路從台北玩到南投、台中，並造訪許多知名夜市，更特地到台中逢甲夜市逛逛，他品嚐了大腸包小腸、關東煮黑輪、地瓜球等小吃美食，大讚台灣每一個縣市都有不同的美食、美景及夜市特色。
Mason來台灣5天下來，至少增重了3公斤，他面對鏡頭幽默地說：「朋友們，我勸你們啊，千萬別來台灣，如果你們不想增肥又想瘦千萬別來，因為台灣哪哪都有夜市，太討厭了，但沒辦法因為好吃的太多了。」
影片曝光後，也吸引許多台灣網友留言，「來台灣不胖幾斤表示你沒來過」、「才3公斤而已，來台灣沒讓你胖10公斤離開，就是台灣對不起你」、「以前台灣人互相問候都是吃飽沒～民以食為天，而且餐飲業競爭，所以美食處處」。