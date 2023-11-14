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藏金閣二手免廢市集加開2館 資源循環一起淘寶趣

▲許多家長帶著小孩一起體驗擺攤，藉此教育孩子愛物惜物的精神，也讓孩子體驗當老闆的樂趣與辛苦（圖／台南市環保局提供）
▲許多家長帶著小孩一起體驗擺攤，藉此教育孩子愛物惜物的精神，也讓孩子體驗當老闆的樂趣與辛苦（圖／台南市環保局提供）

記者張振興/台南報導

台南市環保局開辦知足「藏」樂二手免廢市集，至目前累計交易了4307件二手物品，為了鼓勵民眾愛物惜物，讓資源循環再利用，預計在11月18日跟25日加開場次，許多家長帶著小孩一起體驗擺攤，藉此教育孩子愛物惜物的精神，也讓孩子體驗當老闆的樂趣與辛苦。

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市長黃偉哲表示，經濟持續蓬勃發展，家中或多或少都有外觀功能完好卻用不到的物品，籲請市民朋友秉持愛物惜物的精神，將家中完好但用不到的物品交予有需要的人，讓資源能循環再利用。


環保局統計，112年4月到10月，藏金閣1館、2館共辦理六場次知足「藏」樂二手免廢市集，全數採用無現金交易方式，跳脫市集金錢交易的既有模式，累計有79攤攤主參與，累計交易了4307件二手物品(以物易物交換162件、免費贈送1116件、遊戲金幣兌換3029件)，許多家長帶著小孩一起體驗擺攤，藉此教育孩子愛物惜物的精神，也讓孩子體驗當老闆的樂趣與辛苦。


環保局長許仁澤表示，民眾參與資源回收闖關或完成指定任務，就能獲得市集專屬兌換金幣，用金幣換取想要的二手物品；攤主更可參加金幣收集大賽，最多金幣的前三名可獲頒獎品。112年10月28日於藏金閣2館首次辦理成效相當不錯，搭著午後公園的散步人潮，不論是夫妻檔、情侶檔或親子檔，或多或少都駐足停留，也成就了另一種的市集風貌。

▲藏金閣2館首次辦理效果良好，搭著午後公園的散步人潮，或多或少都駐足停留，也成就了另一種的市集風貌（圖／台南市環保局提供）
▲藏金閣2館首次辦理效果良好，搭著午後公園的散步人潮，或多或少都駐足停留，也成就了另一種的市集風貌（圖／台南市環保局提供）
年關將屆，環保局在11月18日下午於藏金閣2館、11月25日於藏金閣1館(上午場)、2館(下午場)都安排有二手免廢市集場次，想報名的攤主可隨時注意藏金閣臉書專頁(https://reurl.cc/8NNnmR)貼文訊息發布。

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