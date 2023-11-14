李全教與柯文哲同台 民進黨揭黃國昌雙標事蹟「認同黑金？」
民眾黨總統參選人柯文哲日前與曾因涉賄案遭判刑確定的立委參選人李全教同台，民進黨發言人林楚茵今（14）日表示，前立委黃國昌以一句他不知道回應，黃準備當民眾黨不分區立委，總該知道民眾黨所支持的對象或重要幹部是什麼背景，因為這些未來都將成為民眾黨立委要為其辯護的對象，黃國昌豈能切割、置身視外？如果不是雙標，就是默許認同黑金。
記者陳佩君／台北報導
林楚茵指出，如果黃國昌順利當上民眾黨不分區立委，民眾黨將獲得政府的政黨補助金，而不分區黃國昌所獲得立委的薪水，需繳交公職分攤金給政黨，政黨再以此支付政黨幹部薪水，也就是國家編預算支付民眾黨不分區立委黃國昌薪水，而黃國昌再拿回來上繳給民眾黨。
林楚茵質疑，黃國昌所繳交的公職分攤金，卻是讓民眾黨拿來發放黨發言人楊寶楨這樣詐騙集團的薪水？幫民眾黨發放遭涉貪遭起訴的陳亞麟這種貪污犯薪水？黃國昌你認同把你公職分攤金支付給詐騙犯與貪污犯？
林楚茵細數黃國昌過去雙標事蹟，過去柯文哲就曾無數次與黑金、貪污為伍，但是黃國昌都視而不見；去年縣市首長選舉期間柯文哲相挺黑道背景的鍾東錦，黃國昌選擇沈默、沒有評論；柯文哲近期又跟太陽花運動時期指控過黃國昌「師生戀」的邱毅同台，黃國昌也不發一言，再到今天柯文哲和李全教同台喊凍蒜時，黃國昌睜眼說瞎話也毫不令不意外了。