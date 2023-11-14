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綜藝天王當阿公事業夯！胡瓜又奪金鐘獎　吳宗憲喊退休卻是狼來了

▲當阿公的綜藝天王不少，吳宗憲（中）就是其中之一，還有徐乃麟和胡瓜，3人即便晉升祖父輩，事業依然忙碌。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）
▲當阿公的綜藝天王不少，吳宗憲（中）就是其中之一，還有徐乃麟和胡瓜，3人即便晉升祖父輩，事業依然忙碌。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

39歲余祥銓小12歲老婆柔柔今（14）日凌晨產下頭胎女兒「小元寶」，夫妻倆都感動落淚，余天喜獲孫女，笑到合不攏嘴，說要包6位數大紅包，但想到去年病逝的女兒余苑綺又忍不住掉淚，心情複雜。已經當阿公的綜藝天王除了余天，還有胡瓜、徐乃麟及吳宗憲，3人年過60歲、晉升祖父輩，事業仍如日中天，胡瓜和吳宗憲才剛抱走金鐘獎，而吳宗憲退休宣言言猶在耳，本人終於定調：「我這輩子都在電視圈。」

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▲余天今早開心來醫院看孫女，老婆李亞萍還在家梳妝打扮。
▲余天今早開心來醫院看孫女，老婆李亞萍還在家梳妝打扮，當阿公的他眉開眼笑。（圖／記者陳明安攝）
小禎（胡盈禎）當年未婚懷上女兒Emma，讓父親胡瓜升格當外公，去年10月，胡瓜參加乾女兒婚宴，不僅前妻秀秀出席，小禎也帶女兒現身，三代祖孫同框的畫面相當溫馨，其實Emma出生時，胡瓜約50歲，還是壯年，至今年過花甲仍活躍螢光幕，目前主持節目《綜藝大集合》，共拿過3座金鐘獎，更多年榮登主持人收入榜首，被問何時引退，胡瓜說：「我是退而不休。」

▲王偉忠分享，和胡瓜「三代同堂」的大合照，讓粉絲看了溫馨又感動。（圖／翻攝自王偉忠臉書）
▲胡瓜（前排右一）三代同堂大合照，孫女Emma（後排右二）低調沒露臉。（圖／翻攝自王偉忠臉書）
徐乃麟小女兒徐廷瑀去年產下兒子「夢果」，徐乃麟坦言沒想過自己63歲就能抱孫，今年4月，他抱著金孫出席活動，透露平時幫愛孫把屎把尿，帶外孫也比較有壓力，不過現在越來越有當阿公的感覺，跟早年當爸爸是截然不同的體會，還說孫子最黏他，徐乃麟現在手上有4個節目，曾獲2座金鐘獎，過去透露計畫從65歲起慢慢減少工作，帶老婆遊山玩水。

▲照片中的徐乃麟，瞬間成為一位慈祥的阿公，相當享受和孫子相處的時光。（圖／翻攝自徐乃麟IG）
▲徐乃麟相當享受和孫子相處的時光。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）
吳宗憲愛女吳則含、吳姍儒年初接連生下女兒和兒子，吳宗憲60歲當阿公，他8月分享抱兩名外孫，同框兩位帥氣女婿的照片，提前過父親節，此前更感性地寫下含飴弄孫的心情：「哈哈！人生，最簡單的快樂，大寶貝的小寶貝。」吳宗憲還有3個節目，曾多次表達想退休的他，今年奪下第五座金鐘獎後，透露將做永遠的電視公務員，「我這輩子都在電視圈，哪裡也去不了！」

▲吳宗憲（中）手抱兩位外孫與大女婿王陽開（左一）、二女婿蔣豐蔚合照。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）
▲吳宗憲（中）手抱兩位外孫與大女婿王陽開（左一）、二女婿蔣豐蔚合照。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）
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