中市七期百貨商圈塞車無解？　議員提議興建電動行人天橋

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副市長黃國榮回應，他知道日本就有電動的行人天橋，議員的提議很好，至於可行性和法令規定，他會找交通局和都發局等機關研議討論，分析百貨公司週邊的人潮和車潮流量，看如何解決塞車問題。
林祈烽說，過去幾年，民眾常反映新光三越和大遠百週邊的塞車問題，他也常找交通局討論要如何改善，但都沒有具體成果，反而一年比一年嚴重，百貨公司週年慶期間，民眾從週邊的市政北七路經過，就像「白痴」一樣塞在北七路周邊道路，為什麼市政府就在隔壁，議員也反映多次，問題都無法解決？連負責疏導的義交都常被路口的駕駛罵髒話。
林祈烽質疑，從台灣大道慢車道到惠中路再到市政北七路，為什麼市府要把這些道路當成是百貨業者停車場的排隊道路延伸？車輛怠速問題也沒解決，市府為什麼沒有想到要找跨局處來協商解決塞車問題？
議員提議，百貨業者是不是能在大門口設置橫跨台灣大道的行人電動天橋和無障礙電梯，如果行人能在平面道路先避開紅綠燈管制，直接走電動天橋過馬路，一來可保障行人安全，再來也可減少周邊車輛轉彎等待的時間，讓人流和車流都能加速移動。
林祈烽說，台中市現有100座人行天橋，但都沒有無障礙設施，市府每年還要斥鉅資進行保養和維護，隨著時代進步，市府要有新的思維，國內外都有多件電動天橋的案例，請市府找業者溝通，看能不能由業者出資興建，畢竟交通阻塞也是百貨業者製造出來的。