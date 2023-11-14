台南男車載通緝犯拒檢 遭警送辦外加15罰單罰金高達10萬

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台南市警察局第二分局表示，黃男(25歲)、楊男(25歲) 13日深夜2時40分許原本準備去訪友，不料黃男在金華路發現警車準備上前攔檢，為保護同車遭通緝之友人，除拒絕停車受檢，且不顧往來人車安全，一路狂踩油門企圖來擺脫員警。員警除開啟警示燈及蜂鳴器，保持距離來完整蒐證並通報線上警力實施圍捕。雙方一路沿著金華路、府前路、建平路、永華路、平豐路、安北路又繞回和緯路、西賢一街附近，6公里之間黃男駕車連闖10處紅燈、且有逆向行駛、跨越車道行駛等危險駕駛行為。
黃、楊兩男也在西賢一街見為警團團圍捕難逃，兩男慌忙將車輛停入巷道分頭棄車逃逸，但也為員警分別在小巷道內發現倉忙逃跑中之黃男，當場持槍警戒並喝斥壓制帶回；另一頭通緝之楊男則想趁暗蹲躲在民宅前，也為員警搜捕並以手電筒照射發現乖乖就逮。
警方調查發現楊男因涉嫌詐欺案件，於今年9月份為雲林地方檢察署發布通緝在逃；另駕駛黃男為躲避警察攔檢，一路闖紅燈、逆向行駛、跨越車道行駛等高速危險駕駛行為，除為員警依刑法公共危險罪送辦，並開出15張罰單，最高可裁罰105600元並吊扣牌照，以嚴懲其道路危險駕車惡行；楊男通緝部分則解送雲林地檢署歸案。