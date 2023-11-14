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基隆市議員張秉鈞涉詐助理費！與父母3人遭收押近5個月今獲交保

▲基隆市議員張秉鈞（中）和其雙親，遭收押禁見近5個月。（圖／翻攝自張秉鈞臉書）
▲基隆市議員張秉鈞（中）和其雙親，遭收押禁見近5個月。（圖／翻攝自張秉鈞臉書）

記者林莞茜／綜合報導

基隆市議員張秉鈞，和其父親張炳煌、母親陳瓊茹三人涉共同詐領助理費，遭羈押禁見至今（14）日已近5個月，基隆地院合議庭評議，由於本案辯論終結，將於12月29日上午9時宣判，裁定張秉鈞、張錦煌、陳瓊茹分別以30萬元、30萬元、20萬元交保，均限制出境、出海。

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基隆地檢署日前偵查終結，認基隆市現任議員張秉鈞、前任議員張炳煌、共犯陳瓊茹等 3 人，詐領助理補助費及春節慰問金前後合計逾千萬元，涉犯貪污治罪條例第 5 條第 1 項第 2 款之利用職務上機會詐取財物、洗錢防制法第 14 條第 1 項之一般洗錢及刑法第 214 條之使公務員登載不實等罪；配合之人頭助理吳男、陳男涉犯幫助利用職務上機會詐取財物、幫助一般洗錢及使公務員登載不實等罪。

基隆地院合議庭評議後認為，張秉鈞等3人雖坦承犯行，但在詐領助理費的金額與流向均交代不清，相關事證還需進一步釐清，為了避免交保後影響證人說詞，或掩護彼此犯行互為虛詞陳述，先前裁定張秉鈞等3人羈押，並禁止接見、通信；張秉鈞不服提起抗告，在7月6日被高等法院駁回確定，為鞏固證據力、擴大偵查範圍，基隆地檢署8月向基隆地院聲請延押2個月獲准。

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