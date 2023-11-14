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范綱祥砲轟對手學歷造假用買的　萬美玲：抹黑假訊息

▲范綱祥大動作召開記者會猛轟對手萬美玲美國學士學歷造假，並強調要拿外國大學的學士學位，必須要在四年內在外國學習滿32個月。（圖／范綱祥辦公室提供）
▲范綱祥大動作召開記者會猛轟對手萬美玲美國學士學歷造假，並強調要拿外國大學的學士學位，必須要在四年內在外國學習滿32個月。（圖／范綱祥辦公室提供）

記者李春台／桃園報導

桃園市第4選區民進黨立委參選人今（14）日大陣仗召開記者會，針對對手國民黨的現任立委萬美玲重砲轟擊，指她的學歷造假，是隨隨便便就可以用錢買得到的。對此，萬美玲也透過辦公室發出新聞稿表示，「我每一次參與公職選舉，均依法繳交正式文件辦理登記，並經由中選會審查確認准予刊登，因此在選舉公報上刊登之學歷，完全為真！」

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范綱祥表示，民國91年的縣議員選舉公報，萬美玲的學歷是松山高商，到了民國94年，就多了美國明尼蘇達州立曼徹普立敦大學的學士學位，一直用到現在。但教育部的國外大學採認辦法中清楚規定，要拿外國大學的學士學位，必須要在四年內在外國學習滿32個月。

▲范綱祥表示，民國91年的縣議員選舉公報，萬美玲的學歷是松山高商，到了民國94年，就多了美國明尼蘇達州立曼徹普立敦大學的學士學位，一直用到現在。（圖／范綱祥辦公室提供）
▲范綱祥表示，民國91年的縣議員選舉公報，萬美玲的學歷是松山高商，到了民國94年，就多了美國明尼蘇達州立曼徹普立敦大學的學士學位，一直用到現在。（圖／范綱祥辦公室提供）
范綱祥質疑萬美玲在民國91年到94年4年間，根本沒有在美國明尼蘇達州學習滿32個月，查出入境紀錄，馬上查得出來。范更痛批，萬美玲的這個學歷，是隨隨便便就可以用錢買得到的、沒有辦法通過教育部採認標準的假學歷。

范綱祥指出，希望有漂亮的學歷，就應該要用正當的方法，付出跟學歷成比例的努力，如此得到的學歷，才能夠真正伴隨著應該有的實力，當然不能偷雞摸狗虛偽造假。范更直指萬美玲，「你拿了一個美國大學的學士學位，你敢說你自己看得懂英文書？聽得懂英文嗎？如果你英文聽說讀寫都不行，卻在選舉公報上騙說自己有美國的大學學歷，你不覺得很自己可恥嗎？你不覺得自己做了最糟糕的示範嗎？

面對范綱祥的質疑，萬美玲指出，《公職人員選舉罷免法》於民國 96 年 11 月修法後，國外大學以上學歷要刊載在選舉公報學歷欄上者，必須符合「教育部認可外國大學名冊」中之學校，並檢附我國駐外單位驗證的國外學歷證明文件。

萬美玲說明，從民國 94 年至 109年參與縣議員、市議員、立法委員等選舉，在選舉公報學歷欄上刊登的最高學歷一直是「美國明尼蘇達州立曼徹普立敦大學」，此學校為「教育部認可外國大學參考名冊」中之學校，畢業證書並由「駐芝加哥台北經濟文化辦事處」驗證之學歷證明文件，依中選會規定送交學歷正本文件，經中選會審查確認無誤後，准予刊登在選舉公報學歷欄上。

萬美玲反批范綱祥指出，自參選以來，不斷以抹黑、造謠及製造假訊息的負面手法進行選舉。自己身為律師，對於選舉公報的法律適用是《公職人員選舉罷免法》，主管機關是中選會都搞不清楚，讓人感到瞠目結舌。今僅為了達到選舉抹黑的目的，製造散佈假訊息，這樣的行徑令人感到失望。

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