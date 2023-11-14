拜習會談什麼？星媒：北京離不開一中　美國也不會放棄打台灣牌

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然而，美中博弈的大勢固然難以改變，但雙方也深刻認識到，無法只靠對抗就壓垮對方，還必須有溝通與合作，否則也將損人傷己，所以近幾個月才會通過一系列高層往來展示善意，並確定在舊金山舉行第2次拜習會。對此，中國外交部聲稱，事關美中關係的戰略性、全局性、方向性問題，還有世界和平與發展；美國也證實，這次會晤將尋求穩定關係，開放溝通管道。
所謂「戰略性、全局性、方向性」問題，不外乎就是互相尊重、和平共處、合作共贏3大原則，有效管控分歧，增加戰略互信，減少經貿摩擦，同時激活地方、民間、人文等領域交流，推動中美關係回穩，盡快回到健康穩定發展的軌道。
不過在具體問題上，報導指出，習近平最關心的仍是台灣問題，特別台灣明年初就要大選，雖然選情還不太明朗，但主張「台獨」的賴清德當選機率偏高，屆時很可能會對台海局勢帶來新的挑戰，甚至迫使北京大幅調整對台政策，必須未雨綢繆，因此習近平可能會重申對台政策底線，指明「台獨」將引發台海局勢劇變，明確要求美方重申「一中政策」，不支持「台獨」或「一中一台」，盡可能拉住美國，共同給台獨畫紅線。
美國方面，拜登原則上也希望美中關係穩定，亦不樂見台海爆發戰事，否則美國也將陷入與中國直接軍事衝突的風險，應會重申美國堅持「一中政策」，不支持「台獨」。但是，不支持「台獨」，不等於支持中國統一，近年美國在2者間遊走得心應手，不時利用「台灣牌」與中國討價還價，即使拜登重申美國不支持「台獨」，今後也不會放棄打「台灣牌」的機會。
此外，習近平估計也會向拜登提出美國制裁、打壓中國企業，對華出口管制，對華加徵關稅等問題。拜登也將繼續要求中國，不可向俄羅斯提供包括軍事在內的援助，並希望北京在以巴衝突上，發揮有利於美國和以色列的作用。同時，美國也看重在中國擴大市場准入，阻止鴉片類毒品芬太尼（Fentanly）進入美國，恢復美中軍事溝通機制，避免美中兩軍在台海、南海等地，發生誤判和意外。
最後，作者認為，從目前氣氛看，美中雙方雖已為「拜習會」做好準備，11月8日至12日更是派出中國國務院副總理何立峰訪美，為拜習會鋪路，但具體能取得多大成果，不僅要看雙方談什麼，更要看會後雙方的行動；而從上次拜習會後，美中關係的走向來看，未來1年的2國關係恐怕還是很難樂觀。