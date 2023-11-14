特企／2023牛耳益童趣教遊公益活動　南投縣府與基金會攜手共邀

2023年益童趣教遊是由牛耳文教基金會在南投縣政府指導及晨悅健檢和米奧傳媒的協力下所主辦。此次活動將以售票方式進行，主軸是「益童文教」，選在藝術結合休閒場域聞名的牛耳藝術渡假村舉辦，以親子同樂的草地野餐日的方式呈現。活動票券除能體驗當天各項表演活動、品嚐美食外，還能領取物超所值的活動紀念品，及參與獎項豐富的抽獎活動。此公益活動門票收入將全數捐贈南投縣政府及社福機構用於南投在地公益慈善事業。
2023牛耳益童趣教遊活動場域主要分為四個區域：氣墊樂園區、樂活市集區、互動體驗區、主舞台野餐區。氣墊樂園區設置大型兒童氣墊設施，周邊還會安排寓教於樂的親子闖關活動；樂活市集區包含南投在地美食、小農特產、手作文創及藝術類作品展出等30個攤位，希望透過這次的公益活動，推廣南投在地特色農產品，以及推動南投文化創意、扶植在地藝術家。互動體驗區提供石頭彩繪手作課程及多位街頭藝人表演，如泡泡秀、造型氣球及卡通玩偶互動等。主舞台野餐區邀請熱心公益的藝人郭子乾參與水彩畫義賣活動、新生代偶像洪暐哲及華語流行樂手李唯楓登台演出外，還有來自南投當地復活啟智中心小朋友們的太鼓表演、夏川里美御用沖繩三線的海風樂團、古典結合現代流行音樂的國樂樂團表演，及歡樂氣球互動秀等，打造嘉年華般的熱鬧氣氛。
牛耳文教基金會表示：基金會長年深耕南投在地，致力於關懷弱勢群體及學齡孩童的學習發展，近年因疫情嚴峻多以捐贈善款、物資，以及舉辦小型社區活動為主，今年因獲晨悅健檢及米奧傳媒共同協力支持，再加上有多位藝人及網紅共同投身號召民眾參與公益，決定擴大舉辦，希望公益結合親子文教及藝文表演活動，吸引更多民眾的支持和贊助，讓更多弱勢群體和孩童獲得更多關懷和資源。
南投縣政府表示，非常支持基金會和企業攜手投入公益活動，尤其是透過公益結合文教與藝術深耕社會，讓愛與關懷融入生活，希望民眾能闔家攜手一同共襄盛舉，讓愛與歡樂傳遞更廣，造福更多有需要挹注關愛的孩童家庭和社福機構。
2023年牛耳益童趣教遊公益活動竭誠邀請所有爸媽帶著孩子們走出戶外做公益，「一同去郊遊」！活動詳情歡迎參閱牛耳文教基金會網站。
我是廣告 請繼續往下閱讀