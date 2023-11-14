韓星吳長勳大腸癌病逝！身體「8大徵兆」不能忽視：可能已經末期
南韓雙人男子組合 One Two 出身的男星吳長勳今（14）日傳出大腸癌癌逝消息，享年47歲，隊友宋虎範接受韓媒採訪證實，吳長勳今年2月發現大腸癌末期，終究不敵病魔。國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪提醒，一旦出現腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等的大腸癌常見的8大徵兆，一定要提高警覺檢查治療。
記者張志浩／綜合報導
據悉，吳長勳是在今年2月發現大腸癌末期，初期抗癌治療效果不錯，但無奈癌細胞擴散太快，直至無法控制。而根據最新數據，大腸癌為國人10大癌症發生人數第2名，楊純豪指出，如果發現身體異狀，例如有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸直腸癌可能已突破第一期，嚴重者甚至恐為第四期。
楊純豪強調，國健署提供50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查，其用意在於希望在症狀不明顯時，及早發現大腸直腸癌病患，第一期病患在手術治療下，治癒率能夠有95%以上，因此民眾應善加利用，及時發現、追蹤、治療，才能避免憾事發生。
此外，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢也指出，大腸癌年齡越來越下修，「早發型大腸癌」的評斷標準為「診斷時小於50歲」，由於全球案例愈來愈多，美國也建議將大腸癌篩檢年齡下修到45歲，主要與飲食和生活習慣有關，其中值得注意的是，「飲酒」成為大腸癌出現早發性的一大主因，風險直逼1.2倍，提醒民眾飲酒務必適量，盡力控制在每日攝取標準值內。
台北榮民總醫院外科部大腸直腸外科醫師黃聖捷則指出，大腸直腸癌治療方式不斷進步，不論治癒率與存活期都持續顯著提升，病患如果能及早發現，前三期治癒率平均能達7成左右，即便第四期腫瘤轉移，仍然有機會藉著化療配合標靶藥物，在多專科合作下切除腫瘤；黃聖捷強調，當身體出現疑似症狀時，應立刻安排檢查，縱使罹癌，勇敢面對都能有良好的治療成果。